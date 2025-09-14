'पाकिस्तान बीजेपी का पार्टनर, जिनकी रगों में सिंदूर दौड़ रहा था वही मैच करा रहे...', तेजस्वी यादव का तंज

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है. तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि उनकी रगों में सिंदूर दौड़ता है, तो इस मुद्दे पर जवाब भी वही दें. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता जानना चाहती है कि आखिर पीएम अब इस सवाल पर चुप क्यों हैं.

तेजस्वी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, 'जिन लोगों की रगों में सिंदूर दौड़ रहा था वही लोग मैच करा रहे हैं. पाकिस्तान तो बीजेपी का पार्टनर है. ये सब लोग जानते हैं. लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से रगों में सिंदूर दौड़ता है. कभी सीजफायर हो जाता है, कभी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाता है. और खून और पानी का रिश्ता बंद कर दिया जाता है.'

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का ग्रुप-ए मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस हाई-वोल्टेज मैच पर दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें टिकी हुई हैं. दोनों टीमें टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ कर चुकी हैं, ऐसे में इस मैच की विजेता टीम का सुपर-4 में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है.

आमतौर पर पाकिस्तान की ताकत उसकी तेज गेंदबाजी मानी जाती रही है, लेकिन इस बार एशिया कप 2025 में हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं. भारतीय बल्लेबाजों के सामने पाकिस्तान का स्पिन विभाग बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है और यही इस महामुकाबले की सबसे खास बात हो सकती है.

पाकिस्तान को इन पर भरोसा

पाकिस्तान की टीम में स्पिन आक्रमण की अगुवाई सुफियान मुकीम, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद कर रहे हैं. इनके साथ सैम अयूब भी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने माइक हेसन के कोच बनने के बाद लगातार गेंदबाज़ी में हाथ आजमाया है. इन चारों स्पिनर्स ने हाल के मैचों में अपने प्रदर्शन से खासा असर छोड़ा है. मौजूदा एशिया कप में ओमान के खिलाफ हुए मुकाबले में पाकिस्तानी स्पिनरों ने मिलकर कुल 6 विकेट झटके थे.

