पटना में ब्यूटी पार्लर की मालिक पर एसिड अटैक, घर लौटते हुए बाइक सवारों ने किया हमला

बिहार में पटना के बाहरी इलाके मोकामा में एक ब्यूटी पार्लर की मालिक पर एसिड अटैक की घटना ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. काम बंद कर घर लौट रही महिला पर बाइक सवार दो युवकों ने कथित तौर पर हमला किया. पीड़िता खतरे से बाहर है, लेकिन घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस जांच में जुटी हुई है.  

पटना में ब्यूटी पार्लर की मालिक पर एसिड अटैक (Photo: Representational Image)
बिहार में पटना के बाहरी इलाके मोकामा में रविवार रात एक ब्यूटी पार्लर संचालिका पर कथित तौर पर एसिड अटैक की सनसनीखेज घटना सामने आई है. पुलिस के अनुसार, 40 साल की महिला रविवार देर रात अपना पार्लर बंद कर घर लौट रही थी, तभी बाइक सवार दो युवकों ने उस पर एसिड फेंक दिया और मौके से फरार हो गए.

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल महिला को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसे चेहरे पर हल्की चोटें आई हैं और उसकी हालत खतरे से बाहर है. पुलिस अधिकारियों ने राहत की बात बताते हुए कहा कि समय पर इलाज मिलने से बड़ा नुकसान टल गया.

बरह अनुमंडल के पुलिस उपाधीक्षक (एसडीपीओ) आनंद कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा, 'हमले के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है.'पुलिस ने अज्ञात हमलावरों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, महिला पिछले कई वर्षों से मोकामा क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर चला रही थी और इलाके में उसकी अच्छी पहचान थी. घटना के बाद से क्षेत्र में डर का माहौल है और लोग खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. स्थानीय निवासियों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. पुलिस का कहना है कि बाइक सवार दोनों हमलावरों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई है और आसपास के थाना क्षेत्रों को भी अलर्ट कर दिया गया है. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. 
  

