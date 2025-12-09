Vingroup: चार्जिंग इंफ्रा... स्कूल, अस्पताल, 2 लाख के लिए मकान! यहां ₹26,980 करोड़ का निवेश करेगी कार कंपनी

Vingroup Investment in Telangana: दक्षिण-पूर्व एशिया की दिग्गज कंपनी विनग्रुप ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपने इलेक्ट्रिक कार ब्रांड विनफास्ट (VinFast) को लॉन्च किया था. कंपनी ने बीते 4 अगस्त को तमिलनाडु में अपने कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की ग्रैंड ओपनिंग की थी. अब विनग्रुप ने मल्टी-सेक्टर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया है. इस समझौते के तहत कंपनी राज्य में 3 अरब डॉलर (तकरीबन 26,980 करोड़ रुपये) का निवेश करेगी.

तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में राज्य सरकार के साथ हुए समझौता ज्ञापन ने न सिर्फ भारत में वियतनामी निवेश के नए अध्याय की शुरुआत की है, बल्कि स्मार्ट शहरीकरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्रीन एनर्जी के भविष्य को भी रफ्तार दी है. इस इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत कंपनी कई अलग-अलग क्षेत्रों में डेवलपमेंट करेगी.

2,500 हेक्टेयर में मल्टी-सेक्टर डेवलपमेंट

इस समझौते के तहत विनग्रुप और तेलंगाना सरकार से मिलकर स्मार्ट शहरी विकास, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हेल्थकेयर, शिक्षा, पर्यटन, रिनुएबल एनर्जी और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई क्षेत्रों में परियोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. इन सभी डेवलपमेंट का कुल दायरा करीब 2,500 हेक्टेयर का होगा. यह निवेश विनग्रुप की ग्लोबल एक्सपैनशन पॉलिसी का अहम हिस्सा है और भारत में उसकी मौजूदगी को और मजबूत करता है.

Vinfast ने बीते अगस्त में तमिलनाडु में अपने कार असेंबली प्लांट की शुरुआत की थी. Photo: ITG

भारत में बढ़ता कंपनी का दायरा

इस साल की शुरुआत में विनग्रुप के इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड विनफास्ट की भारत में एंट्री के बाद यह निवेश एक और बड़ा संकेत है. कंपनी भविष्य में तेलंगाना में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाओं का भी आकलन करेगी, जिससे राज्य देश के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब के रूप में उभर सकता है.

1,080 हेक्टेयर में विनहोम्स स्मार्ट सिटी

विनग्रुप की रियल एस्टेट इकाई विनहोम्स, 1,080 हेक्टेयर में एक बड़ा स्मार्ट सिटी विकसित करने की योजना बना रही है. यहां करीब 2 लाख लोग रह सकेंगे और लगभग 10,000 नौकरियों के पैदा होने का अनुमान है. इस टाउनशिप में हाई-राइज और लो-राइज जैसे मकान होंगे. जिसमें इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं, सस्टेनेबल डिजाइन और लिमिटेड बिल्ट-अप फुटप्रिंट शामिल होगा.

सोशल इंफ्रा पर बड़ा फोकस

करीब 70 हेक्टेयर एरिया में विनग्रुप वीनस्‍कूल के के–12 एजुकेशन कैंपस, विनमेक मल्टी-स्पेशियलिटी इंटरनेशनल हॉस्पिटल और राज्य की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजनाओं को सपोर्ट करने के लिए वी-ग्रीन ईवी चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करेगा. यह कदम लोगों के लाइफस्टाइल को बेहतर करने के साथ-साथ अपलिफ्ट भी करेगा.

टूरिज्म सेक्टर के लिए प्लानिंग

टूरिज्म सेक्टर के लिए भी कंपनी की बड़ी योजनाएं हैं. 350 हेक्टेयर में विनवंडर्स ब्रांड का इंटीग्रेटेड एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन डेवलप किया जाएगा. इसमें ग्लोबल-स्टैंडर्ड थीम पार्क, जू और सफारी जैसे मनोरंजन के साधन शामिल होंगे. इस परियोजना से तेलंगाना के पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे.

500 मेगावॉट सोलर पावर से ग्रीन एनर्जी

विंग्रुप की ग्रीन एनर्जी यूनिट विनएनर्जो 500 हेक्टेयर में 500 मेगावॉट का सोलर पावर प्लांट लगाएगी. यह प्लांट औद्योगिक क्षेत्रों, शहरी इलाकों और ईवी इकोसिस्टम को ग्रीन एनर्जी उपलब्ध कराएगा, जिससे राज्य की सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटजी को बल मिलेगा.

कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर

अपनी परियोजनाओं से आगे बढ़ते हुए विनग्रुप स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भागीदारी का प्रस्ताव रख रहा है, जिससे रिजनल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और शहरी विस्तार को सहयोग मिलेगा. राज्य सरकार ने भूमि की पहचान और आवंटन, मास्टर प्लानिंग में सहयोग, तेज प्रशासनिक मंजूरी, संबंधित एजेंसियों से समर्थन और राज्य नीतियों के तहत प्रोत्साहनों पर विचार का आश्वासन दिया है.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि “यह निवेश तेलंगाना राइजिंग विजन पर वैश्विक भरोसे का प्रतीक है और भविष्यवादी स्मार्ट सिटी व देश के पहले बड़े इलेक्ट्रिक टैक्सी फ्लीट जैसी योजनाएं जीवन स्तर को बदल देगी.”

वहीं विनग्रुप एशिया और विनफास्ट एशिया के सीईओ फाम सन्ह चाउ ने कहा कि “तेलंगाना में अपार संभावनाएं हैं और ये परियोजनाएं बड़े पैमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर व इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में कंपनी की विशेषज्ञता के अनुसार हैं. विनफास्ट पहले ही तमिलनाडु में ऑपरेशंस शुरू कर चुका है और भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम तैयार कर रहा है.”

