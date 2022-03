Tata Nexon EV Price Hike: महंगी हुई देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार, इतने बढ़े दाम

टाटा मोटर्स की टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) के दाम बढ़ गए हैं. कीमतों में ये इजाफा इसके सभी वैरिएंट पर हुआ है. Tata Nexon EV के दाम अब पहले से 25,000 रुपये तक बढ़ गए हैं. अभी बाजार में इसके 5 वैरिएंट मौजूद हैं. पहले Tata Nexon EV की एक्स-शोरूम कीमत 14.29 लाख रुपये से शुरू होती थी. अब इसकी कीमत 14.54 लाख रुपये से शुरू होगी.

जानें Tata Nexon EV के अलग-अलग वैरिएंट के दाम

टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) के 5 वैरिएंट XM, XZ Plus, XZ Plus Luxury, Dark XZ और Dark XZ Plus Luxury हैं. इनकी नई कीमतें ये हैं...



Tata Nexon EV XM- 14.54 लाख रुपये

XZ Plus- 15.95 लाख रुपये

XZ Plus Luxury- 16.95 लाख रुपये

Dark XZ- 16.29 लाख रुपये

Dark XZ Plus Luxury- 17.15 लाख रुपये

Tata Nexon EV देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है. इसकी लॉन्च से अब तक Tata Motors इसकी 13,500 से ज्यादा यूनिट बेच चुकी है. इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में इसका मार्केट शेयर 96% है.

रफ्तार की जादूगर है Nexon EV

Tata Nexon EV में कंपनी 30.2 kWh का बैटरी पैक देती है. ये सिंगल चार्ज में 312 किमी की रेंज देती है. बहुत जल्द इसका फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च होने जा रहा है जो 400 किमी से ज्यादा की रेंज देगा. रफ्तार के मामले में भी ये कार जबरदस्त है, ये महज 9.14 सेकेंड में 100 किमी की रफ्तार पकड़ लेती है. ये 127 bhp की मैक्स पॉवर और 245 Nm के पीक टॉर्क के साथ आती है. डीसी चार्जर से चार्ज करने पर ये महज 1 घंटे में 80% चार्ज हो जाती है. आम चार्जर से इसे फुल चार्ज होने में साढ़े आठ घंटे लगते हैं.

