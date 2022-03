‘Indian Car of the Year’ बनी ये SUV, Anand Mahindra बोले Thank You!

महिंद्रा के कई एसयूवी ब्रांड जैसे बोलेरो (Mahindra Bolero), स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) को इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है. अब कंपनी के एक एसयूवी ब्रांड को ‘Indian Car of The Year' चुना गया है.

XUV700 है वर्ल्ड क्लास कार

महिंद्रा एंड महिंद्रा की Mahindra XUV700 को लॉन्च हुए कुछ ही वक्त हुआ है. लेकिन इसकी मार्केट में जबरदस्त मांग है. इसकी 1 लाख से ज्यादा यूनिट बुक हो चुकी हैं और अब इसे ‘इंडियन कार ऑफ द इयर’ भी चुन लिया गया है.

ICOTY Jury ने महिंद्रा एक्सयूवी700 को Indian Car of the Year चुना है. इस गाड़ी के बारे में ICOTY का कहना है, ‘कई अन्य कारों से रूबरू होने के बाद इस साल इंडियन कार ऑफ द इयर का अवॉर्ड इंडिया में ही बनी Mahindra XUV700 को दिया जाता है. इस कार को देखने के बाद लगता है कि इंडियन कंपनियां अब वर्ल्ड क्लास (World Class Car) भारत में ही बना रही हैं.

After coming very close in previous with other products, the big one, the Indian Car of the Year award, was taken by the homegrown @MahindraXUV700 . It truly shows that Indian manufacturers are now building world class products, at home pic.twitter.com/C0U00I1c1J