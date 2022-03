Tata Nexon देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV, Punch हुई Top-10 से बाहर

देश के एसयूवी मार्केट में टाटा मोटर्स (Tata Motors) का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है. कंपनी की सबसे पॉपुलर एसयूवी टाटा नेक्सन (Tata Nexon Best Selling SUV of India) देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी भी है.

नंबर-1 नेक्सन

टाटा नेक्सन की फरवरी 2022 (Tata Nexon Sales In February 2022) में 12,259 यूनिट बिकी हैं. नंबर-1 एसयूवी (No.1 SUV of India) होने के साथ ही टाटा नेक्सन देश की टॉप-5 कारों (Top-5 Cars In India) में 5वें नंबर पर है. इस लिस्ट में टाटा नेक्सन से ऊपर सिर्फ मारुति की चार कार, Maruti Swift, Maruti Dzire, Maruti WagonR और Maruti Baleno ने ही जगह बनाई है.

Tata Punch सबसे सेफ और सस्ती एसयूवी

Tata Punch टॉप-10 से बाहर

जनवरी 2022 में टाटा पंच टॉप-10 कारों की लिस्ट में 10वें नंबर पर शामिल हुई थी. हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) को पछाड़कर इसने ये जगह हासिल की थी. लेकिन फरवरी 2022 में क्रेटा ने अपनी बढ़त फिर से बना ली है. फरवरी में हुंडई क्रेटा की 9,606 यूनिट बिकी (Hyundai Creta Back In Top-10 Cars) हैं. जबकि पंच की सेल इससे कम रही है. वैसे पंच इंडिया की सबसे सस्ती एसयूवी (India Cheapest SUV) कार है, इसकी कीमत करीब साढ़े पांच लाख रुपये से शुरू होती है.

टॉप-10 की लिस्ट में टाटा की जहां सिर्फ एक कार है, वहीं हुंडई की एक और कार वेन्यू (Hyundai Venue) 10,212 यूनिट की सेल के साथ लिस्ट में 8वें नंबर पर है.

Nexon EV सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेकट्रिक कार

Nexon EV का अपडेट वर्जन आएगा जल्द

टाटा मोटर्स ने हाल में टाटा नेक्सन की 3 लाख यूनिट (Tata Nexon 3 Lakh Unit Sold) की बिक्री पूरी की है. GNCAP की सेफ्टी रेटिंग में इसे 5 स्टार मिले हैं. 1.2 लीटर के पेट्रोल और 1.5 लीटर के डीजल इंजन ऑप्शन में आने वाली इस कार की एक्स शोरूम प्राइस 7.39 लाख रुपये से शुरू होती है.

जबकि नेक्सन के इलेक्ट्रिक वर्जन (Tata Nexon EV) की सेल भी जबरदस्त रही है. कंपनी का इसका अपडेट वर्जन अगले महीने लॉन्च कर सकती है.

