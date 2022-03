Mahindra ने बनाया नया रिकॉर्ड, बंपर बिकी XUV700 और Thar

महिंद्रा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी Mahindra & Mahindra ने फरवरी में रिकॉर्ड बिक्री की है. फरवरी 2022 में कंपनी की एसयूवी सेल पिछले साल के मुकाबले 79% बढ़ी है जबकि ओवरऑल सेल (Mahindra Sale February 2022) 89% बढ़ी है.

XUV700, Thar की बंपर सेल



महिंद्रा की दो एसयूवी Mahindra Thar और Mahindra XUV700 की डिमांड बहुत ज्यादा बनी हुई. चिप संकट की वजह से कंपनी को इनकी डिलीवरी करने में देरी हो रही है और लोग 6 महीने तक का वेट करने के लिए तैयार हैं. बावजूद इसके कंपनी की फरवरी की सेल में इन दोनों का जबरदस्त योगदान है.

एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा ने फरवरी में 27,663 यूनिट सेल की हैं, ये पिछले साल के 15,391 यूनिट से 79% अधिक है. जबकि जनवरी 2022 में कंपनी की सेल 19,964 यूनिट थी, उस हिसाब से भी कंपनी की एसयूवी सेल करीब 40% बढ़ी है.

अब तक की Highest Monthly Sale



महिंद्रा ग्रुप के प्रमुख आनंद महिंद्रा भी कंपनी के इस सेल से बहुत खुश हैं. उन्होंने ट्ववीट कर (Anand Mahindra Tweet) कंपनी के लोगों की सराहना की है. साथ ही कहा कि ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री है.

February SUV sales up 80% year on year & almost 40% over last month. Great job, Team @Mahindra_Auto ! You’re successfully grappling with supply chain challenges. Thar, XUV 7OO production up sharply too. Doing our best to get the cars you want into your hands as fast as we can… pic.twitter.com/Rp46q155nc