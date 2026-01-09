दुनिया भर में दौड़ेगा भारत में बना इलेक्ट्रिक स्कूटर! Suzuki ने लॉन्च किया e-Access, कीमत है इतनी

Suzuki e-Access Price & Features: सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने आखिरकार भारतीय बाजार में अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर e-Access को लॉन्च कर दिया है. इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत 1,88,490 रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है. इलेक्ट्रिक सेगमेंट में यह सुजुकी का बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है. बुकिंग देशभर के सभी सुजुकी डीलरशिप पर शुरू हो चुकी है, हालांकि डिलीवरी की तारीख को लेकर अभी कंपनी ने कोई साफ जानकारी नहीं दी है.

और पढ़ें

कंपनी e-Access के साथ ग्राहकों को कई आकर्षक बेनिफिट्स भी दे रही है. इसमें 7 साल या 80,000 किलोमीटर तक की एक्सटेंडेड वारंटी बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है. इसके अलावा, खरीदारी के 3 साल बाद 60 प्रतिशत तक का बाय-बैक एश्योरेंस भी मिलेगा. मौजूदा सुजुकी ग्राहक इस स्कूटर पर 10,000 रुपये तक की छूट भी पा सकते हैं, जबकि गैर-सुजुकी ग्राहकों को 7,000 तक का डिस्काउंट दिया जाएगा.

बैटरी और परफॉर्मेंस

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 4.1 kW की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 15 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसमें तीन राइडिंग मोड मिलते हैं, जिनमें इको, राइड ए और राइड बी शामिल हैं. इसके साथ रिवर्स मोड और रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग का फीचर भी दिया गया है. कंपनी का दावा है कि बैटरी 10 प्रतिशत चार्ज बचने पर भी स्कूटर की परफॉर्मेंस बनी रहती है.

Advertisement

e-Access में लिथियम आयरन फॉस्फेट यानी LFP बैटरी दी गई है. सुजुकी का कहना है कि यह बैटरी ट्रेडिशनल NMC बैटरियों के मुकाबले करीब चार गुना ज्यादा लंबी उम्र देती है. 3.07 kWh की यह बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर 95 किलोमीटर की रेंज और 71 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड देती है.

चार्जिंग ऑप्शन और नेटवर्क

सुजुकी e-Access को पोर्टेबल चार्जर और फास्ट चार्जिंग दोनों विकल्पों के साथ पेश किया गया है. पोर्टेबल चार्जर से स्कूटर को 0 से 80 प्रतिशत चार्ज होने में 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं, जबकि फुल चार्ज में 6 घंटे 42 मिनट का समय लगता है. DC फास्ट चार्जर से यह समय काफी कम हो जाता है और 0 से 80 प्रतिशत चार्ज सिर्फ 1 घंटे 12 मिनट में हो जाता है. फुल चार्ज के लिए 2 घंटे 12 मिनट लगते हैं. फिलहाल देश में 240 से ज्यादा जगहों पर DC फास्ट चार्जर उपलब्ध हैं और आगे इन्हें फेज मैनर में बढ़ाया जाएगा.

भारत में बनेगा, दुनिया में बिकेगा

e-Access को भारत में ही बनाया जाएगा और इसे एक्सपोर्ट बाजारों में भी भेजा जाएगा. यह बात सुजुकी के लिए भारत को एक अहम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाती है. स्कूटर की परफॉर्मेंस को लेकर शुरुआती अनुभव अच्छे बताए जा रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं.

Advertisement

e-Access की कीमत अपने सेगमेंट के दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मुकाबले काफी ज्यादा है. जहां TVS iQube की कीमत 1.13 लाख रुपये से 1.69 लाख रुपये के बीच है, वहीं बजाज चेतक 1.10 लाख रुपये से 1.43 लाख रुपये के बीच आता है. ऐसे में ज्यादा कीमत सुजुकी के लिए बाजार में एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है. दूसरी ओर स्कूटर के रेंज को लेकर भी जितनी उम्मीदें थी उतनी नहीं है. खैर अब यह देखना दिलचस्प होगा कि, बाजार में ये स्कूटर कैसा परफॉर्म करता है.

---- समाप्त ----