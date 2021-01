स्कोडा की नई एसयूवी ‘कुशक’ का नाम संस्कृत से, जानें क्या है मतलब

स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी आने वाली नई एसयूवी का नाम ‘कुशक’ रखा है. कुशक संस्कृत भाषा का नाम है, इस तरह स्कोडा की रेंज में यह पहली कार है जिसका नाम ‘भारतीय भाषा’ से लिया गया है.

क्या होता है ‘कुशक’ का अर्थ

संस्कृत भाषा के शब्द ‘कुशक’ का अर्थ ‘राजा’ या ‘सम्राट’ होता है. इसलिए ‘स्कोडा कुशक’ के नाम की घोषणा के दौरान कंपनी ने ‘Make way for the one true king’ की टैगलाइन दी है.

क्यों रखा ‘कुशक’ नाम

कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि संस्कृत दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है. यह अभी भी भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है. इस तरह यह कंपनी के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ जुड़ाव और उसकी 125 से साल से भी अधिक प्राचीन परंपरा को दिखाती है. साथ ही ‘कुशक’ नाम का अर्थ उसके इस मॉडल के परफेक्ट होने और दमदार मौजूदगी को कॉम्प्लिमेंट भी करता है.

‘इंडिया 2.0’ प्रोजेक्ट के तहत बनी पहली कार

चेक गणराज्य की कार कंपनी स्कोडा ने भारत में अपने कारोबार को नए सिरे से फैलाने के लिए ‘इंडिया 2.0’ प्रोजेक्ट की शुरुआत की है. कंपनी ‘कुशक’ इस प्रोजेक्ट के तहत विकसित पहला मॉडल है. कंपनी ने इसे स्थानीय तौर पर विकसित अत्याधुनिक Modulare Querbaukasten (MQB) A0 IN प्लेटफॉर्म पर बनाया है.

कुशक की स्पेलिंग में क्यों है 'Q'

यदि आप कुशक को अंग्रेजी में लिखेंगे तो उसकी स्पेलिंग ‘Kushak' होगी. लेकिन कंपनी ने इसे ‘Kushaq' नाम दिया है. इसकी वजह स्कोडा ऑटो की अन्य गाड़ियों का नाम है, जिनकी स्पेलिंग अंग्रेजी भाषा के 'K'से शुरू होकर 'Q' पर खत्म होती है. इस लिस्ट में KODIAQ, KAROQ और KAMIQ शामिल हैं.

कब आएगी बाजार में

कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के स्टोरीबोर्ड पर कहा है कि ‘Kushaq' का वर्ल्ड प्रीमियर इस साल मार्च में होगा. उसी समय ये मिड-साइज एसयूवी के भारतीय बाजार में भी दस्तक देगी. हालांकि अभी कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू होने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है.