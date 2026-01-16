ट्रक से भिड़ी PUNCH... हो गया हंगामा! दरवाजों के डेंट से उठे सवाल, अब कंपनी ने दिया जवाब

Tata Punch vs Truck Crash Video: टाटा मोटर्स देश भर में अपने मजबूत गाड़ियों के लिए मशहूर है. आम लोगों में यह पुरानी धारणा है कि, टाटा अपने वाहनों की सेफ्टी पर ज्यादा फोकस करता है. बीते दिनों कंपनी ने बाजार में अपनी नई Tata Punch एसयूवी को लॉन्च किया. इस माइक्रो एसयूवी की शुरुआती कीमत 5.59 लाख रुपये एक्स-शोरूम तय की गई है. लॉन्च के बाद से ही ये एसयूवी चर्चा में है. कम कीमत, मॉडर्न फीचर्स, टर्बो-पेट्रोल इंजन और जबरदस्त सेफ्टी. इन सबके बीच एक और बात लोगों का ध्यान खींच रही थी... और वो थी इस सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी का ट्रक से कराया गया रियल वर्ल्ड क्रैश टेस्ट.
दरअसल, टाटा मोटर्स ने लॉन्च के वक्त इस एसयूवी का एक वीडियो जारी किया था. जिसमें टाटा पंच फेसलिफ्ट को एक खड़े ट्रक से आमने-सामने क्रैश कराया जाता है. कंपनी का कहना है कि, इस क्रैश टेस्ट के दौरान एसयूवी को 50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ाकर सीधे ट्रक में भिड़ाया गया. इस टेस्ट का उद्देश्य रियल वर्ल्ड कंडिशन में एसयूवी की मजबूती को परखना था.
इस टेस्ट में कंपनी ने कार में चार डमी (Dummy) को भी बैठाया था. जिसमें दो वयस्क और दो बच्चों की डमी थी. दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि, ट्रक कुछ फीट पीछे तक खिसक गया. लेकिन इस क्रैश में टाटा पंच को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. कंपनी के अनुसार फ्रंट बोनट में मामूली डैमेज के अलावा सभी यात्रियों के डमी पूरी तरह सुरक्षित थे. कार का बोनट डैमेज हुआ था और एयरबैग खुल गए थे. लेकिन पैसेंजर डमी को मामूली चोटे आई थीं.
इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि, 5.59 लाख की एक छोटी सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सीधे ट्रक से भिड़ने का मद्दा रखती है. लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर टाटा मोटर्स को भी अपनी सफाई देनी पड़ी.
वीडियो देखने वाले कुछ लोगों ने गौर किया कि एक फ्रेम में ड्राइवर साइड का दरवाजा डैमेज नजर आ रहा था, जबकि दूसरे फ्रेम में वही दरवाजा सही हालत में दिखा. इससे यह अंदेशा लगाया जाने लगा कि शायद क्रैश टेस्ट में एक से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है. कुछ लोगों ने टाटा मोटर्स के क्रैश टेस्टिंग प्रोसिजर पर ही सवाल खड़ा कर दिया.
इन अटकलों पर विराम लगाते हुए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने स्पष्ट किया कि पूरे क्रैश टेस्ट में सिर्फ एक ही टाटा पंच एसयूवी का इस्तेमाल हुआ है. कंपनी के मुताबिक, यह पूरा क्रैश टेस्ट लगातार एक ही इवेंट में किया गया था. भ्रम की वजह वीडियो एडिटिंग में हुई एक गलती रही है.
टाटा मोटर्स ने बताया कि क्रैश के बाद जब इंजीनियर केबिन की मजबूती जांचने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान दरवाजे और फ्रंट फेंडर पर हल्का सा बाहरी नुकसान हुआ. यह नुकसान क्रैश के असर से नहीं, बल्कि पोस्ट-क्रैश इंस्पेक्शन के दौरान हुआ था.
कंपनी ने माना कि फाइनल वीडियो तैयार करते समय गलती से डेंट वाले शॉट्स को पहले और बिना डेंट वाले शॉट्स को बाद में जोड़ दिया गया. इस गलत सिक्वेंस की वजह से लोगों को लगा कि दो अलग गाड़ियां दिखाई जा रही हैं या वीडियो में हेरफेर हुआ है. टाटा मोटर्स ने साफ किया कि वीडियो में दिखाए गए सभी विजुअल एक ही टाटा पंच के हैं.
टाटा पंच को कंपनी ने बिल्कुल नए अवतार में पेश किया है. इस एसयूवी को दो पेट्रोल इंजन के साथ तीन अलग-अलग पावरट्रेन में पेश किया गया है. ये कार 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के अलावा अब 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ भी बिक्री के लिए उपलब्ध है. इसके अलावा इस एसयूवी को CNG वेरिएंट में भी पेश किया गया है. दिलचस्प ये है कि, ये कार सीएनजी वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी उपलब्ध है. जो इसे देश की पहली सीएनजी ऑटोमेटिक एसयूवी बनाता है.