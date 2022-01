Ola Scooter की Final Payment Window खुलने में कुछ वक्त बाकी, ऐसे करें पेमेंट पूरा

Ola Scooter की पेमेंट विंडो खुलने का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. इसकी फाइनल पेमेंट विंडो आज शाम 6 बजे खुलने जा रही है. जानें कैसे कर सकेंगे पेमेंट.

‘स्कूटर तैयार हैं, आप हैं?’

ओला स्कूटर की पेमेंट विंडो खुलने को लेकर ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ने भी ट्वीट (Bhavish Aggarwal Tweet) किया है. भाविश ने लोगों से पूछा, ‘स्कूटर तैयार हैं, क्या आप भी तैयार हैं? इनमें से कौन से स्कूटर को आप अपना बनाएंगे.’

Scooters are ready, are you? 😎 Which one of these will you make yours?! Window to make your final payment opens at 6pm today only on the OLA APP! We'll dispatch across Jan, Feb. pic.twitter.com/7PcBNm1Uvp