MG Majestor : दमदार, बोल्ड लुक... पावरफुल इंजन! Fortuner को टक्कर देने आ रही है नई एमजी मैजेस्टर

MG Motor इंडियन एसयूवी मार्केट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है. कंपनी अपनी नई फ्लैगशिप फुल साइज एसयूवी MG Majestor को लॉन्च करने जा रही है. नए MG Majestor को आगामी 12 फरवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा. यह एसयूवी मौजूदा Gloster से ऊपर पोजिशन करेगी. जाएगी और उन ग्राहकों को टारगेट करेगी जो दमदार, प्रीमियम और मजबूत SUV की तलाश में हैं. लॉन्च से पहले ही MG Majestor को लेकर ऑटो इंडस्ट्री में काफी चर्चा शुरू हो चुकी है.

लुक और डिजाइन

MG Majestor का डिजाइन इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली Maxus D90 एसयूवी से काफी हद तक इंस्पायर्ड है. इसके फ्रंट में बड़ा ग्रिल दिया गया है, जिसमें ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं. वर्टिकल LED हेडलैंप और पतले आइब्रो स्टाइल DRL इसे एग्रेसिव लुक देते हैं. ब्लैक बंपर और सिल्वर इंसर्ट SUV के स्ट्रांग कैरेक्टर को और उभारते हैं.

MG Majestor साइज में मौजूदा ग्लॉस्टर से बड़ी हो सकती है. Photo: saicmaxus.com

साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें मोटी बॉडी क्लैडिंग, ड्यूल टोन 19 इंच अलॉय व्हील, ब्लैक डोर हैंडल और ब्लैक रूफ रेल्स मिलते हैं. रियर में कनेक्टेड LED टेललाइट, ब्लैक बंपर, सिल्वर स्किड प्लेट और ट्विन एग्जॉस्ट स्टाइल एलिमेंट्स इसे प्रीमियम फिनिश देते हैं.

इंटीरियर और फीचर्स

ऑटो एक्सपो में MG Majestor का पूरा इंटीरियर सामने नहीं आया, लेकिन स्पाई तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका केबिन Maxus D90 जैसा हो सकता है. इसमें 12.3 इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलने की उम्मीद है. गियर सेलेक्टर स्टीयरिंग कॉलम पर दिया जा सकता है.

MG Majestor को Gloster से ऊपर रखा जाएगा, इसलिए इसमें और भी एडवांस फीचर्स मिलने की संभावना है. Gloster में पहले से ही पैनोरमिक सनरूफ, थ्री जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, 12 स्पीकर साउंड सिस्टम, मसाज फंक्शन वाली पावर सीट्स और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स मिलते हैं. Majestor में इनसे भी ज्यादा प्रीमियम टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है.

MG Majestor में 2.0 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है. Photo: saicmaxus.com

इंजन और परफॉर्मेंस

इस एसयूवी में 2.0 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है. यह इंजन करीब 216 hp की पावर और 479 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसे 8 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और 4WD सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा. कुल मिलाकर MG Majestor भारत के फुल साइज SUV सेगमेंट में कड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर उतरेगी.

क्या होगी कीमत

हालांकि लॉन्च से पहले कीमत के बारे में कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी. लेकिन इसे 40 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में पेश किया जा सकता है. बाजार में MG Majestor का मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप मेरिडियन, स्कोडा कोडियाक जैसी लोकप्रिय SUV मॉडलों से होगी.

