Thar Roxx Star: ब्लैक थीम... बोल्ड लुक! दमदार अंदाज में आई नई थार रॉक्स स्टार, कीमत है इतनी

Mahindra Thar Roxx Star Edition: ये नया थार रॉक्स स्टार एडिशन एसयूवी के टॉप-स्पेक AX7L ट्रिम पर बेस्ड है. कंपनी ने इस एसयूवी को पेट्रोल-डीजल इंजन सहित कुल 3 वेरिएंट में पेश किया है. कंपनी ने इसमें ब्लैक थीम के साथ कुछ नए कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जो इसे रेगुलर मॉडल से अलग बनाते हैं.

Thar Roxx Star एडिशन के इंटीरियर को ऑल-ब्लैक थीम पर सजाया गया है. Photo: ITG
Thar Roxx Star एडिशन के इंटीरियर को ऑल-ब्लैक थीम पर सजाया गया है. Photo: ITG

Mahindra Thar Roxx Star Edition Price: महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी थार रॉक्स का नया स्टार एडिशन (Thar Roxx Star) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. आकर्षक लुक और दमदार इंजन से लैस इस लाइफस्टाइल एसयूवी की शुरुआती कीमत 16.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. यह एडिशन नाम के साथ ही नहीं, बल्कि नए लुक और फील के साथ पेश किया गया है. ये नया थार रॉक्स स्टार एडिशन एसयूवी के टॉप-स्पेक AX7L ट्रिम पर बेस्ड है और इसमें ब्लैक थीम के साथ कुछ नए कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जो इसे ज्यादा बोल्ड और प्रीमियम बनाते हैं.

एक्सटीरियर में ब्लैक टच

Thar Roxx Star एडिशन को रेगुलर थार रॉक्स से अलग पहचान देने के लिए महिंद्रा ने इसमें ग्लॉस-ब्लैक फिनिश वाली ग्रिल और अलॉय व्हील्स दिए हैं. रेगुलर मॉडल में जहां बॉडी कलर ग्रिल और सिल्वर अलॉय मिलते हैं, वहीं स्टार एडिशन ज्यादा एग्रेसिव नजर आता है. इसके साथ ही थार रॉक्स रेंज में नया सिट्रीन येलो कलर भी जोड़ा गया है, जो ब्लैक एलिमेंट्स के साथ काफी यूनिक दिखता है. इसके अलावा यह एडिशन टैंगो रेड, एवरेस्ट व्हाइट और स्टील्थ ब्लैक कलर ऑप्शन में भी उपलब्ध है. इस एसयूवी के C-पिलर पर स्टार एडिशन बैज दिया गया जो इसे बाकी वेरिएंट्स से अलग बनाता है.

Thar Roxx Star
Thar Roxx Star एडिशन में 4x4 सिस्टम नहीं दिया गया है. Photo: ITG

कीमत और वेरिएंट 

महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन तीन वेरिएंट में पेश की गई है. डीजल मैनुअल वेरिएंट की कीमत 16.85 लाख रुपये है. पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट 17.85 लाख रुपये में आता है. वहीं डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 18.35 लाख रुपये रखी गई है.

वेरिएंट   फ्यूल और ट्रांसमिशन  कीमत (एक्स-शोरूम)
थार स्टार एडिशन पेट्रोल-ऑटोमेटिक 17.85 लाख
थार स्टार एडिशन डीजल-मैनुअल 16.85 लाख
थार स्टार एडिशन डीजल-ऑटोमेटिक 18.35 लाख

इंटीरियर में ऑल-ब्लैक थीम

Thar Roxx Star एडिशन के केबिन के अंदर भी खास ट्रीटमेंट मिला है. पहले मिलने वाली हल्के रंग की अपहोल्स्ट्री की जगह अब ऑल-ब्लैक इंटीरियर दिया गया है. इसमें ब्लैक लेदरेट सीट्स के साथ सुएड टच देखने को मिलता है, जो इसे ज्यादा स्पोर्टी फील देता है. फीचर्स के मामले में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन के लिए दो 10.25 इंच की स्क्रीन, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, पैनोरमिक सनरूफ, 9-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और टेरेन मोड्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Mahindra Thar Roxx Star Edition
Thar Roxx Star Edition में कंपनी ने 10.25 इंच के दो स्क्रीन दिए हैं. Photo: ITG

इंजन और परफॉर्मेंस

स्टार एडिशन में वही पावरट्रेन दिए गए हैं, जो स्टैंडर्ड थार रॉक्स में मिलते हैं. इसमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 177 एचपी की पावर और 380 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है. इसके अलावा 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 175 एचपी की पावर और 400 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. पेट्रोल इंजन केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है, जबकि डीजल इंजन में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प मिलते हैं. खास बात यह है कि स्टार एडिशन में 4x4 सिस्टम नहीं दिया गया है और यह केवल रियर-व्हील ड्राइव में ही उपलब्ध है.

महिंद्रा थार रॉक्स साल 2024 में लॉन्च हुई थी और तब से यह कंपनी के लिए एक बेस्ट सेलर बनी हुई है. स्टार एडिशन के जरिए महिंद्रा ने इस मॉडल में नई ताजगी भरने की कोशिश की है. खासकर ऐसे समय में, जब एसयूवी बाजार में टाटा सिएरा, नई जनरेशन किआ सेल्टॉस और मारुति सुजुकी विक्टोरिस जैसी नई गाड़ियां दस्तक दे रही हैं. स्टाइल और प्रीमियम टच के साथ थार रॉक्स स्टार एडिशन ग्राहकों को एक नया विकल्प देने का काम करेगी.
 

