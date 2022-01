Mahindra Truck Bus: नहीं मिला बाकियों से ज्यादा माइलेज तो ट्रक वापस लेगी ये कंपनी

वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) ने ट्रकों के माइलेज (Truck Mileage) को लेकर एक नई होड़ शुरू कर दी है. कंपनी का दावा है कि उसके ट्रक बाकियों की तुलना में ज्यादा माइलेज देते हैं. कंपनी ने इस दावे के साथ एक अनोखी मुहिम 'Get More Mileage or Give Truck Back' की शुरुआत की है. अगर महिंद्रा के ट्रक ने बाकियों की तुलना में बेहतर माइलेज नहीं दिया तो कंपनी इसे वापस ले लेगी.

सभी बीएस-6 ट्रकों पर मिलेगी ये गारंटी

महिंद्रा के ट्रक एंड बस डिवीजन (MTB Division) ने इस सप्ताह की शुरुआत में 'Get More Mileage or Give Truck Back' मुहिम का ऐलान किया. यह गारंटी महिंद्रा के सभी बीएस-6 ट्रकों (BS-6 Trucks) के लिए है. इस गारंटी को सबसे पहले कंपनी ने 2016 में पेश किया था, लेकिन तब इसे सिर्फ Balzo सीरिज के ट्रकों के लिए पेश किया गया था. अब कंपनी ने बीएस-6 के तहत आने वाले सभी मॉडलों के लिए यह गारंटी दी है.

अभी CV सेगमेंट में चौथे स्थान पर है महिंद्रा

कंपनी ने साफ किया कि यह गारंटी हल्के से लेकर भारी व्यावसायिक वाहन (HCV, ICV, LCV) तक के लिए है. महिंद्रा 3.5 टन से 55 टन तक के ट्रक बेचती है. महिंद्रा के पोर्टफोलियो में HCV Blazo X, ICV Furio, LCV Furio 7 और LCV Jayo ट्रक शामिल हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार Commercial Vehicle Market में अभी महिंद्रा चौथे स्थान पर है. कंपनी अपनी बाजार हिस्सेदारी को अभी के करीब 4 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी करना चाहती है. इस मुहिम से महिंद्रा को टारगेट हासिल करने में मदद मिल सकती है.

कम होगी ट्रांसपोर्टर्स की लागत

कंपनी का कहना है कि अभी डीजल के दाम (Diesel Cost) काफी ज्यादा हैं. Get More Mileage or Give Truck Back गारंटी के लिए इससे बढ़िया समय कोई और नहीं हो सकता है. इस गारंटी से ग्राहकों का महिंद्रा पर भरोसा बढ़ेगा. तेल का खर्च ट्रांसपोर्टर के कुल ऑपरेटिंग कॉस्ट के 60 फीसदी से ज्यादा होता है. बेहतर माइलेज मिलने से ट्रांसपोर्टर्स की लागत कम होगी और उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी.