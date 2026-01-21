scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्रीमियम केबिन... स्मार्ट फीचर्स! नया Bolero कैंपर और पिक-अप हुआ लॉन्च, कीमत है इतनी

Bolero Camper and Pick-Up: महिंद्रा ने अपने इन दोनों कमर्शियल मॉडलों को पहले से और भी ज्यादा स्मार्ट फीचर्स के साथ लॉन्च किया है. इनके केबिन में अब प्राइवेट प्रीमियम कारों वाले फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा ये दोनों गाड़ियां 2WD और 4WD दोनों विकल्पों में उपलब्ध है.

Advertisement
X
Mahindra Bolero Camper अपने सेग्मेट की बेस्ट सेलिंग पिक-अप में से एक है. Photo: ITG
Mahindra Bolero Camper अपने सेग्मेट की बेस्ट सेलिंग पिक-अप में से एक है. Photo: ITG

महिंद्रा ने अपने दो पॉपुलर कमर्शियल वाहनों बोलरो कैंपर और बोलरो पिक-अप को नए अपडेट के साथ लॉन्च कर दिया है. इस बार कंपनी ने सिर्फ लुक ही नहीं बदला, बल्कि टेक्नोलॉजी और कंफर्ट पर भी खास ध्यान दिया है. नए बदलावों के साथ ये दोनों वाहन अब पहले से ज्यादा स्मार्ट, आरामदायक और मल्टी पर्पज बन गए हैं. बोलरो कैंपर की शुरुआती कीमत 9.85 लाख रुपये और बोलरो पिक-अप की कीमत 9.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है.

कैसी है Bolero Camper

नई महिंद्रा बोलरो कैंपर में अब iMAXX टेलीमैटिक्स सिस्टम दिया गया है. यह सिस्टम रियल टाइम जानकारी देता है, जिससे फ्लीट मैनेजमेंट और कामकाज की निगरानी आसान हो जाती है. इसके डिजाइन को भी बिल्कुल नया और फ्रेश लुक दिया गया है. नए डेकल्स, बॉडी कलर आउट साइड रियर व्यू मिरर (ORVM) और डोर हैंडल इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देते हैं.

केबिन की बात करें तो अब पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए हेडरेस्ट दिए गए हैं. साथ ही एयर कंडीशनर और हीटर दोनों मिलते हैं, जिससे हर मौसम में सफर आरामदायक रहता है. म्यूजिक सिस्टम में ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा भी दी गई है. सभी वेरिएंट में ड्राइवर के लिए रीक्लाइनर सीट, चौड़ी को-ड्राइवर सीट, सेंट्रल लॉकिंग, रियर सीट बेल्ट और क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Skoda Kylaq New Variant launch
बेस वेरिएंट में भी ऑटोमेटिक, हर मॉडल में धांसू फीचर्स! लॉन्च हुई नई KYLAQ
Toll dues pending Rule
टोल नहीं कटा तो अटक जाएगी गाड़ी और कई काम! सरकार ने बनाए सख्त नियम
Toyota Urban Cruiser Ebella Electric SUV Launch
543KM रेंज... 7 एयरबैग की सेफ्टी! टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार Ebella EV लॉन्च
Mahindra Car Sales in 2025
गांव से शहर तक भरोसे की कहानी! Hyundai-Tata को पछाड़ नंबर 2 बनी ये कंपनी
Mahindra Bolero 2025 price in India
महिंद्रा ने लॉन्च की नई बोलेरो और बोलेरो नियो... पहले से ज्यादा स्टाइलिश और दमदार!
Advertisement

इंजन और परफॉर्मेंस

महिंद्रा बोलरो कैंपर में 2.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन दिया गया है. यह इंजन 80 बीएचपी की पावर और 200 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. बोलेरो कैंपर टू-व्हील ड्राइव (2WD) और फोर व्हील ड्राइव (4WD) दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है, जो इसे अलग-अलग तरह के काम के लिए बेहतर बनाता है. कमर्शियल मार्केट में ये कैंपर बहुत ही उपयोगी साबित होता है.

Bolero Camper के सभी वेरिएंट की कीमत

महिंद्रा बोलरो कैंपर का नॉन एसी 2WD वेरिएंट 9.85 लाख रुपये से शुरू होता है. नॉन एसी 4WD की कीमत 10.13 लाख रुपये है. गोल्ड ZX वेरिएंट 10.20 लाख रुपये में मिलता है. गोल्ड RX की कीमत 10.25 लाख रुपये रखी गई है, जबकि गोल्ड RX 4WD वेरिएंट 10.49 लाख रुपये में उपलब्ध है.

Mahindra Bolero Pick Up
Mahindra Bolero Pick Up में कंपनी ने 2.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन दिया है. Photo: ITG

आया नया Bolero Pik-Up 

महिंद्रा बोलरो पिक-अप में भी कंपनी नए बदलाव किए हैं. इसके फ्रंट डिजाइन को थोड़ा-बहुत बदला गया है. ड्राइवर के लिए रीक्लाइनर सीट और हेडरेस्ट दिया गया है, वहीं को-ड्राइवर के लिए चौड़ी सीट मिलती है. खास बात यह है कि अब इसमें हीटर और एयर कंडीशनिंग की सुविधा दी गई है, जिससे हर मौसम में ड्राइविंग आसान हो जाती है. बोलरो पिक-अप में भी वही 2.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो बोलरो कैंपर में दिया गया है. यह भी 2WD और 4WD दोनों विकल्पों में उपलब्ध है.

Advertisement

वेरिएंट और कीमत

बोलरो पिक-अप MS CBC वेरिएंट की कीमत 9.19 लाख रुपये है. MS FB वेरिएंट 9.70 लाख रुपये में आता है. PS FB की कीमत 9.75 लाख रुपये रखी गई है. PS FB AC वेरिएंट 9.99 लाख रुपये में मिलता है. फोर व्हील ड्राइव 4WD CBC वेरिएंट की कीमत 9.50 लाख रुपये तय की गई है. इसके अलावा 4WD वेरिएंट 9.73 लाख रुपये का है, जबकि 4WD AC वेरिएंट की कीमत 9.99 लाख रुपये रखी गई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement