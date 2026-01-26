Mahindra BE 6 Fire: हाईवे पर धू-धू कर जली महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUV, बीच सड़क चलती कार में लगी आग

Mahindra BE 6 Fire Accident: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां Mahindra BE 6 इलेक्ट्रिक SUV में चलते समय अचानक आग लग गई. यह Mahindra BE 6 से जुड़ा शुरुआती रिपोर्टेड फायर मामलों में से एक माना जा रहा है. कुछ एक ब्रेकडाउन के मामलों को छोड़ दें तो इससे पहले इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में आग लगने की घटना सामने नहीं आई थी. हाईवे पर अचानक लगी आग ने न सिर्फ राहगीरों को डरा दिया, बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर नई बहस भी छेड़ दी है.

ये घटना हापुड के कुराना टोल प्लाजा की है. बताया जा रहा है कि, यूपी 13 यू 7555 नंबर की यह इलेक्ट्रिक एसयूवी बुलंदशहर से हापुड़ की ओर जा रही थी. कार के मालिक अमन खरबंदा वाहन चला रहे थे. कुराना टोल प्लाजा के पास कार से अचानक धुआं निकलने लगा. कार से धुंआ निकलते देख चालक ने कार को सड़क के किनारे रोकी और किसी तरह बाहर निकल कर जान बचाई. कुछ ही पलों में यह धुआं आग में बदल गया और देखते ही देखते पूरी कार लपटों में घिर गई.

सड़क पर आग का गोला बनी इस कार को देखकर स्थानीय लोगों को पुलिस को सूचित किया. घटना की सूचना मिलते ही हाफिजपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया. दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान हाईवे पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी रुका रहा, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई.

क्यों लगी BE 6 में आग

हालांकि अभी कार में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. लेकिन शुरुआत में इसे शॉर्ट सर्किट से जोड़ कर देखा जा रहा है. अभी इस घटना पर कंपनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक कार की घटना ने एक बार फिर से इलेक्ट्रिक वाहनों की सेफ्टी पर सवाल खड़ा कर दिया है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, रेड कलर की Mahindra BE 6 इलेक्ट्रिक कार सड़क पर धू-धू कर जल रही है. मौके पर मौजूद लोग आग में लिपटी इस कार का वीडियो बना रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई यूजर्स ने बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की विश्वसनीयता और सेफ्टी को लेकर चिंता जाहिर की है.

कैसी है कार

Mahindra BE 6 को कंपनी ने नवंबर 2024 को घरेलू बाजार में लॉन्च किया था. इसकी कीमत 18.90 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 27.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. ये एसयूवी दो अलग-अलग बैटरी पैक (59 - 79 kWh) में आती है, जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि ये बैटरियां क्रमश: 557 किमी और 683 किमी की ड्राइविंग रेंज देती हैं.



