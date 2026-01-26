बीच सड़क धू-धू कर जली Mahindra की इलेक्ट्रिक कार, अब आया कंपनी का बयान

Mahindra BE 6 Fire Accident: उत्तर प्रदेश के हापुड जिले में बीच सड़क महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार Mahindra BE 6 धू-धू कर जल उठी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अब इस मामले में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया है. कंपनी ने साफ किया है कि शुरुआती जांच से पता चला है कि, कार की बैटरी इस आग का कारण नहीं है. वहीं इस घटना ने एक बार फिर से इलेक्ट्रिक कारों की सेफ्टी पर सवाल खड़ा कर दिया है.

क्या है मामला

ये घटना हापुड के कुराना टोल प्लाजा की है. हाफिजपुर थाना SHO प्रवीन कुमार ने आजतक को बताया कि, "बीते रविवार यूपी 13 यू 7555 नंबर की यह इलेक्ट्रिक एसयूवी बुलंदशहर से हापुड़ की ओर जा रही थी. कार के मालिक अमन खरबंदा वाहन चला रहे थे. कुराना टोल प्लाजा के पास कार से अचानक धुआं निकलने लगा. कार से धुंआ निकलते देख चालक ने कार को सड़क के किनारे रोकी और किसी तरह बाहर निकल कर जान बचाई."

Mahindra BE 6 में लगी इस आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. Photo: Screengrab

इसके बाद स्थानीय लोगों को पुलिस को सूचित किया. घटना की सूचना मिलते ही हाफिजपुर थाने की पुलिस फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पुहंची. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस दौरान हाईवे पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी रुका रहा, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई. गनितम रही कि इस हादसे में किसी के जान को कोई नुकसान नहीं हुआ.

क्या कह रही है कंपनी

इस घटना के बाद कयास लगा जा रहे थें, शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लगी है. लेकिन महिंद्रा के अनुसार, कार की बैटरी इस आग का कारण नहीं है. कंपनी का कहना है कि, वाहन में टायर के अधिक गर्म होने का अलर्ट मिला था, जिसके बाद सिस्टम ने एहतियात के तौर पर गाड़ी की रफ्तार को कम दिया और वाहन अपने आप रुक गया. इस दौरान ड्राइवर और सभी यात्री सुरक्षित रूप से बाहर निकल आए और किसी को कोई चोट नहीं आई.

कंपनी ने कहा कि वाहन में लगे सेंसर और सॉफ्टवेयर डायग्नोस्टिक डेटा के आधार पर यह फैसला किया गया है कि इस घटना का ईवी बैटरी से कोई संबंध नहीं है. शुरुआती फिजिकल जांच में भी इस बात की पुष्टि हुई है.

महिंद्रा के मुताबिक, शुरुआती डेटा यह संकेत देता है कि एक्सीलेरेटर और ब्रेक पैडल का एक साथ और लगातार इस्तेमाल होने से पीछे के दाहिने पहिये में बार-बार स्लिप हुई, जो इस घटना की वजह हो सकती है. हालांकि, कंपनी ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. कंपनी ने अपने बयान में कहा कि, उसके सभी वाहन हाई क्वॉलिटी और कड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड के तहत डिजाइन और तैयार किए जाते हैं. कंपनी ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा महिंद्रा के लिए हमेशा सर्वोपरि रहेगी.



