Kia Seltos: सिएरा-क्रेटा... सबको मिलेगी टक्कर! नए अंदाज में कल लॉन्च होगी नई सेल्टॉस

New Kia Seltos Launch Price: इंडियन मार्केट में मिड-साइज एसयूवी सेग्मेंट लगातार अपडेट हो रहा है. हाल ही में टाटा ने इस सेग्मेंट में अपनी नई सिएरा को लॉन्च किया था. अब साउथ कोरियन कार कंपनी Kia अपनी मशहूर एसयूवी 'Seltos' के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल को लॉन्च करने जा रही है. बीते दिनों कंपनी ने इसका एक टीजर भी जारी किया था, जिसमें एसयूवी की हेडलाइट, टेल-लाइट और सिल्हूट से पर्दा उठाया गया था.

Kia Seltos को कल यानी 10 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च किया जाएगा. इस बार यह सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं, बल्कि एक बड़ा जनरेशन अपडेट माना जा रहा है. नया मॉडल दमदार डिजाइन, ज्यादा प्रीमियम केबिन, एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतर परफॉर्मेंस पर फोकस के साथ आएगा. बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच नई सेल्टॉस कंपनी के इंडिया स्ट्रेटजी में बेहद अहम भूमिका निभाने वाली है.

Kia Seltos का ये सेकेंड जेनरेशन मॉडल होगा. Photo: Thekoreancarblog.com

कैसी होगी नई Seltos

टीजर इमेजेज इस बात का साफ संकेत देते हैं कि, Kia Seltos का लुक पहले से कहीं ज्यादा मस्क्युलर और बोल्ड होगा. फ्रंट में बड़ा और ज्यादा उभरा हुआ ग्रिल, शार्प बंपर डिजाइन और नए LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स दिए गए हैं. फ्लश डोर हैंडल, नए डिज़ाइन का व्हील आर्क क्लैडिंग और विंडो पर नई लाइन दी गई है. जो इस SUV को ज्यादा रग्ड अपील देती है. पिछले हिस्से में कनेक्टेड LED टेल-लैंप और ज्यादा स्कल्प्टेड बंपर देखने को मिलेगा, जिससे कुल मिलाकर कार पहले से ज्यादा मैच्योर और प्रीमियम लगती है.

कैसा होगा कार का इंटीरियर

किआ अपनी कारों में शानदार केबिन और फीचर्स के लिए जानी जाती है. नई सेल्टॉस में कंपनी एडवांस फीचर्स देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. स्पाई इमेज और टीजर के मुताबिक, 2026 Kia Seltos का इंटीरियर काफी नया होगा. केबिन ज्यादा स्पेशियस होगा और डैशबोर्ड का डिजाइन पूरी तरह अपडेट किया जाएगा. इसमें ड्यूल-स्क्रीन सेटअप मिलने की संभावना है, जिसमें एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल होगा. नया स्विचगियर और बेहतर लेआउट इसे ज्यादा प्रीमियम एहसास देंगे.

Kia Seltos को पेट्रोल-डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में पेश किया जाएगा. Photo: ITG

फीचर्स और टेक में बड़ा अपग्रेड

बता दें कि, किआ ने साल 2019 में सेल्टॉस के साथ ही एंट्री की थी. उस वक्त इसे कनेक्टेड कार के तौर पर प्रचारित किया गया था. अब इसका सेकेंड जनरेशन फीचर्स के मामले में और भी ज्यादा रिच होने की संभावना है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, ऑल-LED लाइटिंग, ड्यूल-स्क्रीन इंटरफेस, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जिंग और बेहतर ऑडियो व कनेक्टिविटी फीचर्स मिल सकते हैं. सेफ्टी के मोर्चे पर भी SUV मजबूत होगी और हायर वेरिएंट्स में एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम मिलने की चर्चा है.

इंजन ऑप्शन

Kia Seltos में मौजूदा पावरट्रेन विकल्पों को जारी रखा जा सकता है. इसमें 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन और एक टर्बो पेट्रोल यूनिट मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, कुद रिपोर्ट्स इस तरफ भी इशारा करते हैं कि, कंपनी इस एसयूवी को हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ भी पेश कर सकती है, जो माइलेज और एफिशिएंसी के लिहाज से भारतीय ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प बनेगा.

क्या होगी कीमत

हालांकि नई Seltos के लॉन्च से पहले इसकी कीमत के बारे में कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन माना जा रहा है कि, नई Seltos की कीमत करीब 11 लाख से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है. इस प्राइस रेंज में नया मॉडल अपने प्रीमियम डिजाइन, एडवांस फीचर्स और बेहतर पावरट्रेन के दम पर मिड-साइज SUV सेगमेंट में मजबूत दावेदारी पेश करेगा.

