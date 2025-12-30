Hyundai Prime Taxi: 47 पैसे रनिंग कॉस्ट... 28KM का माइलेज! टैक्सी कारोबार में हुंडई की एंट्री, लॉन्च की 2 कारें

Hyundai Prime Taxi Range: हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने आज कमर्शियल मोबिलिटी सेगमेंट में आधिकारिक एंट्री करते हुए अपनी खास टैक्सी रेंज Prime HB और Prime SD को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. यह कदम ह्युंडई के लिए एक नया अध्याय है, जो अब प्राइवेट कस्टमर के साथ-साथ टैक्सी और फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए भी कारों को पेश करेगी.

कीमत और बुकिंग

हुंडई की Prime रेंज को खास तौर पर टैक्सी ऑपरेटर्स और फ्लीट मालिकों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. Prime HB और Prime SD दोनों में 1.2 लीटर Kappa 4-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो पेट्रोल और CNG विकल्प के साथ आता है. Prime HB की शुरुआती कीमत 5,99,900 रुपये रखी गई है, जबकि Prime SD की शुरुआती कीमत 6,89,900 रुपये है. ग्राहक किसी भी हुंडई शोरूम में 5,000 रुपये की बुकिंग राशि देकर Prime टैक्सी रेंज को बुक कर सकते हैं.

बता दें कि, यहां Prime HB का मतलब हैचबैक है और Prime SD का मतलब सेडान से है. ह्युंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ तरुण गर्ग ने कहा कि, "Prime HB और Prime SD के जरिए कंपनी कमर्शियल मोबिलिटी स्पेस में नई सोच के साथ प्रवेश कर रही है. उन्होंने बताया कि टैक्सी ड्राइवर और फ्लीट ऑपरेटर्स को ज्यादा अपटाइम, लो-मेंटेनेंस और कम ऑपरेटिंग कॉस्ट की जरूरत होती है, और Prime रेंज को इन्हीं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है."

फ्लीट ऑपरेटर्स इस प्राइम टैक्सी रेंज को 5,000 रुपये में बुक कर सकते हैं. Photo: ITG

कम लागत और लंबी वारंटी

कंपनी अपने प्राइम रेंज पर क्रमश: 4 साल और 5 साल या 1,80,000 किलोमीटर तक की एक्सटेंडेड वारंटी दे रही है. कंपनी का दावा है कि, इस रेंज की ओनरशिप कॉस्ट महज 47 पैसे प्रति किलोमीटर है. कंपनी इस रेंज के साथ 72 महीने तक की फाइनेंस सुविधा भी दे रही है, जिससे नए फ्लीट ऑपरेटर्स को कम खर्च में वाहन मालिक बनने का मौका मिल सके.

माइलेज और फीचर्स

हुंडई का दावा है कि, CNG मोड में Prime SD का माइलेज 28.40 किमी प्रति किलोग्राम और Prime HB का माइलेज 27.32 किमी प्रति किलोग्राम है. इन दोनों टैक्सी मॉडलों में 6 एयरबैग, रियर एसी वेंट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, फ्रंट और रियर पावर विंडो, रियर डिफॉगर, सेंट्रल लॉकिंग, रियर पार्किंग सेंसर्स, 3-पॉइंट सीटबेल्ट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और कंपनी फिटेड 80 किमी प्रति घंटे की स्पीड लिमिटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं.

हुंडई ने टैक्सी ऑपरेटर्स की जरूरतों को समझते हुए किफायती ऑप्शनल एक्सेसरीज भी पेश की हैं, जिनमें 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, रियर कैमरा और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस शामिल हैं. Prime HB और Prime SD तीन रंगों एटलस व्हाइट, टाइफून सिल्वर और एबिस ब्लैक में उपलब्ध होंगी.

