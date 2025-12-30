scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Hyundai Prime Taxi: 47 पैसे रनिंग कॉस्ट... 28KM का माइलेज! टैक्सी कारोबार में हुंडई की एंट्री, लॉन्च की 2 कारें

Hyundai Prime Taxi: हुंडई की Prime रेंज को खास तौर पर टैक्सी ऑपरेटर्स और फ्लीट मालिकों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस रेंज के तहत कंपनी ने दो कारों को बाजार में उतारा है.

Advertisement
X
Hyundai ने अपने इस प्राइम टैक्सी रेंज के तहत दो कारों को लॉन्च किया है. Photo: ITG
Hyundai ने अपने इस प्राइम टैक्सी रेंज के तहत दो कारों को लॉन्च किया है. Photo: ITG

Hyundai Prime Taxi Range: हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने आज कमर्शियल मोबिलिटी सेगमेंट में आधिकारिक एंट्री करते हुए अपनी खास टैक्सी रेंज Prime HB और Prime SD को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. यह कदम ह्युंडई के लिए एक नया अध्याय है, जो अब प्राइवेट कस्टमर के साथ-साथ टैक्सी और फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए भी कारों को पेश करेगी.

कीमत और बुकिंग

हुंडई की Prime रेंज को खास तौर पर टैक्सी ऑपरेटर्स और फ्लीट मालिकों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.  Prime HB और Prime SD दोनों में 1.2 लीटर Kappa 4-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो पेट्रोल और CNG विकल्प के साथ आता है. Prime HB की शुरुआती कीमत 5,99,900 रुपये रखी गई है, जबकि Prime SD की शुरुआती कीमत 6,89,900 रुपये है. ग्राहक किसी भी हुंडई शोरूम में 5,000 रुपये की बुकिंग राशि देकर Prime टैक्सी रेंज को बुक कर सकते हैं.

बता दें कि, यहां Prime HB का मतलब हैचबैक है और Prime SD का मतलब सेडान से है. ह्युंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ तरुण गर्ग ने कहा कि, "Prime HB और Prime SD के जरिए कंपनी कमर्शियल मोबिलिटी स्पेस में नई सोच के साथ प्रवेश कर रही है. उन्होंने बताया कि टैक्सी ड्राइवर और फ्लीट ऑपरेटर्स को ज्यादा अपटाइम, लो-मेंटेनेंस और कम ऑपरेटिंग कॉस्ट की जरूरत होती है, और Prime रेंज को इन्हीं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है."

सम्बंधित ख़बरें

2026 Upcoming Car Launches
जानदार होगी जनवरी... 'सुपर-ईयर' होगा पूरा साल! आ रही हैं ये धांसू कारें
Ola Electric market share dicline 50 percent
50% घटा मार्केट शेयर... CEO ने भी बेचे स्टेक! यूं बिगड़ा OLA का खेल
Tata Sierra Launched
22 साल बाद लीजेंड की वापसी! मोस्ट अवेटेड 'SIERRA' लॉन्च, कीमत है इतनी
ev sound - avas feature
EVs: भारत में AVAS सिस्टम अनिवार्य, ऐसे बढ़ेगी सुरक्षा
Hyundai Creta Electric
510KM रेंज... स्मार्ट फीचर्स! Creta Electric का नया वेरिएंट लॉन्च, कीमत है इतनी
Advertisement
Hyundai Prime Taxi Range
फ्लीट ऑपरेटर्स इस प्राइम टैक्सी रेंज को 5,000 रुपये में बुक कर सकते हैं. Photo: ITG

कम लागत और लंबी वारंटी

कंपनी अपने प्राइम रेंज पर क्रमश: 4 साल और 5 साल या 1,80,000 किलोमीटर तक की एक्सटेंडेड वारंटी दे रही है. कंपनी का दावा है कि, इस रेंज की ओनरशिप कॉस्ट महज 47 पैसे प्रति किलोमीटर है. कंपनी इस रेंज के साथ 72 महीने तक की फाइनेंस सुविधा भी दे रही है, जिससे नए फ्लीट ऑपरेटर्स को कम खर्च में वाहन मालिक बनने का मौका मिल सके.

माइलेज और फीचर्स

हुंडई का दावा है कि,  CNG मोड में Prime SD का माइलेज 28.40 किमी प्रति किलोग्राम और Prime HB का माइलेज 27.32 किमी प्रति किलोग्राम है. इन दोनों टैक्सी मॉडलों में 6 एयरबैग, रियर एसी वेंट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, फ्रंट और रियर पावर विंडो, रियर डिफॉगर, सेंट्रल लॉकिंग, रियर पार्किंग सेंसर्स, 3-पॉइंट सीटबेल्ट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और कंपनी फिटेड 80 किमी प्रति घंटे की स्पीड लिमिटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं.

हुंडई ने टैक्सी ऑपरेटर्स की जरूरतों को समझते हुए किफायती ऑप्शनल एक्सेसरीज भी पेश की हैं, जिनमें 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, रियर कैमरा और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस शामिल हैं. Prime HB और Prime SD तीन रंगों एटलस व्हाइट, टाइफून सिल्वर और एबिस ब्लैक में उपलब्ध होंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement