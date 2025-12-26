scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

BYD Flash Charging: चाय खत्म होने से पहले चार्ज होगी EV! 5 मिनट की चार्जिंग में 400KM दौड़ेगी कार

BYD Super e-Platform: कंपनी के सीईओ वांग चुआनफू के मुताबिक कंपनी का मकसद चार्जिंग एंग्जायटी को पूरी तरह खत्म करना है. उनका मानना है कि चार्जिंग का डर आज भी EV खरीदने में सबसे बड़ी रुकावट है.

Advertisement
X
BYD के नए सुपर ई-प्लेटफॉर्म में ये अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग की सुविधा दी गई है. Photo: Byd.com
BYD के नए सुपर ई-प्लेटफॉर्म में ये अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग की सुविधा दी गई है. Photo: Byd.com

BYD Ultra Fast Charging: जिस सवाल ने अब तक इलेक्ट्रिक कार खरीदारों को सबसे ज्यादा परेशान किया था, BYD उसी सवाल का जवाब लेकर आया है. चार्जिंग में लगने वाला लंबा वक्त. चीनी कार निर्माता BYD ने अपनी नई फ्लैश चार्जिंग EV टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा दावा किया है, जो पेट्रोल पंप पर लगने वाले समय को भी चुनौती देता है. कंपनी का दावा है कि, इस नई फ्लैश चार्जिंग तकनीक से एक इलेक्ट्रिक कार सिर्फ 5 मिनट में इतनी चार्ज होगी, जिससे लगभग 400 किमी रेंज मिलेगी.

वायरल हुआ रियल-वर्ल्ड डेमो

बिल्ड योर ड्रीम (BYD) की इस नई तकनीक का एक रियल-वर्ल्ड वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जो बेहद कम समय में कार को चार्ज करने को लेकर सुर्खियों में है और तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में BYD की फ्लैगशिप सेडान Han L को चार्ज होते हुए दिखाया गया है. इस क्लिप में कार महज 5 मिनट में 10 से 70 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है. इस दौरान चार्जिंग पावर 746kW तक पहुंच जाती है, जो EV स्टैंडर्ड्स के मुकाबले बेहद ज्यादा है. यानी आपकी चाय खत्म होने से पहले ही इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो जाएगी. 

Super e-Platform

इस कमाल के पीछे BYD का नया सुपर ई-प्लेटफॉर्म है. यह पैसेंजर व्हीकल्स के लिए दुनिया का पहला मास-प्रोड्यूस्ड फुल-डोमेन 1000V हाई-वोल्टेज आर्किटेक्चर है. इसी प्लेटफॉर्म के साथ कंपनी की नई फ Flash Charging Battery काम करती है, जो 1000 एम्पियर तक की चार्जिंग करंट और 10C चार्जिंग रेट जैसे रिकॉर्ड सेट करती है.

Advertisement

1 मेगावॉट चार्जिंग पावर 

सुपर ई-प्लेटफॉर्म और फ्लैश चार्जिंग बैटरी का यह कॉम्बिनेशन मिलकर 1 मेगावॉट यानी 1000 किलोवॉट तक की चार्जिंग पावर देने में सक्षम है. इसका सीधा फायदा यह है कि इस टेक्नोलॉजी से लैस इलेक्ट्रिक गाड़ियां महज 5 मिनट में लगभग 400 किलोमीटर की CLTC ड्राइविंग रेंज जोड़ सकती हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Car Price Hike
GST छूट के बाद फिर महंगी होंगी कारें! जनवरी में क्यों बढ़ते है गाड़ियों के दाम
Tesla Crash in FSD Mode
कैमरा पर LIVE क्रैश हुई कार! TESLA के 'फुल सेल्फ ड्राइविंग' फीचर पर सवाल
Suzuki Fronx Safety rating
सेफ्टी में मिला 1 स्टार, बंद हुई FRONX की बिक्री! एजेंसी ने कहा पीछे न बैठें
BYD Brazil Plant
70% सैलेरी रोकी, तंग कमरे... 31 लोगों का एक टॉयलेट! BYD पर 'गुलामों' जैसा बर्ताव करने का आरोप
2025 BYD Seal Electric Sedan
BYD Seal: 650 KM रेंज... 15 मिनट में चार्ज और 15 साल की बैटरी लाइफ, बीवाईडी ने लॉन्च की धांसू इलेक्ट्रिक कार

BYD का कहना है कि, अल्ट्रा-हाई पावर चार्जिंग के लिए नेक्स्ट जेनरेशन के ऑटोमोटिव-ग्रेड SiC पावर चिप्स को कंपनी ने खुद डेवलप किया है. और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है. इन चिप्स की वोल्टेज रेटिंग 1500V तक है, जिससे ये इंडस्ट्री के पहले मास-प्रोड्यूस्ड ऑटोमोटिव-ग्रेड SiC पावर चिप्स बन गए हैं, जिनकी वोल्टेज क्षमता सबसे अधिक मानी जा रही है.

BYD
ऑटोमोटिव-ग्रेड SiC पावर चिप्स को कंपनी ने खुद डेवलप किया है. Photo: Byd.com

चार्जिंग एंग्जायटी खत्म करना लक्ष्य

BYD के सीईओ वांग चुआनफू के मुताबिक कंपनी का मकसद चार्जिंग एंग्जायटी को पूरी तरह खत्म करना है. उनका मानना है कि चार्जिंग का डर आज भी EV खरीदने में सबसे बड़ी रुकावट है. इसी सोच के तहत Han L सेडान और Tang L SUV जैसे मॉडल्स को इस नए प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है.

चीन से बाहर भी बड़ी तैयारी

BYD की योजना सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है. कंपनी इस फ्लैश चार्जिंग सिस्टम को यूरोप और अन्य विदेशी बाजारों में भी ले जाने की तैयारी कर रही है. खास बात यह है कि इन बाजारों में 1000V चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे-धीरे तैयार हो रहा है. अगर यह टेक्नोलॉजी वैश्विक स्तर पर फैलती है, तो इलेक्ट्रिक कारों का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement