बैकग्राउंड में हिंदुस्तान मेरी जान... तन पर आर्मी यूनिफॉर्म! डिफेंडर चलाते Sunny Deol की क्यों हो रही आलोचना

Border 2 Sunny Deol: हाल ही में सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अपनी लग्जरी एसयूवी Land Rover Defender चलाते नजर आ रहे हैं. सनी देओल का यह वीडियो लोगों की नज़रों में आ गया है, जिसमें वो बिना सीट-बेल्ट पहने गाड़ी चलाते नज़र आ रहे हैं.

Sunny Deol ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ये वीडियो शेयर किया है. Photo: Insta/@iamsunnydeol
Sunny Deol ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ये वीडियो शेयर किया है. Photo: Insta/@iamsunnydeol

Sunny Deol Driving Defender: बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल इन दिनों अपनी नई फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर चर्चा में हैं. आज सनी देओल की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस बीच सोशल मीडिया पर साझा किया गया उनका एक छोटा सा वीडियो अब लोगों की नजर में आ गया है. यह वीडियो जहां एक तरफ उनकी फिल्मी तैयारी दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ सड़क सुरक्षा (Road Safety) को लेकर सवाल भी खड़े करता है. 

हाल ही में सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अपनी लग्जरी एसयूवी लैंड रोवर डिफेंडर चलाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में वह आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म में दिखते हैं, जिससे माना जा रहा है कि वह Border 2 फिल्म की शूटिंग पर जा रहे थे या वहां से लौट रहे थे. इस दौरान वो गाड़ी चलाते हुए वह म्यूजिक का आनंद लेते भी दिखाई दिए. वीडियो के बैकग्राउंड में बॉर्डर का मशहूर गीत, 'हिंदुस्तान मेरी जान...' बज रहा है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

सीट बेल्ट न पहनने पर उठा सवाल

वीडियो सामने आते ही लोगों की नजर एक अहम बात पर गई. सनी देओल पब्लिक रोड पर गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट नहीं पहने हुए थे. वीडियो में रास्ता संकरा जरूर दिख रहा था, लेकिन यह साफ था कि वह पब्लिक रोड है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ट्रैफिक नियमों के पालन की बात कही. कुछ लोगों ने वीडियो पर रिएक्ट करते हुए कहा कि, रोड सेफ्टी रूल सभी के लिए एक बराबर है.

इस वीडियो में सनी देओल जिस कार को चला रहे थे, वह लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा है. यह भारत में मिलने वाली डिफेंडर की सबसे ताकतवर वेरिएंट मानी जाती है. इसमें 4.4 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड वी8 इंजन दिया गया है, जो 626 बीएचपी की पावर और 750 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है. यह इंजन 8 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है और चारों पहियों को पावर देता है. इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 2.8 करोड़ रुपये बताई जाती है.

इससे पहले सनी देओल ने अपने लद्दाख ट्रिप की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की थीं. खास बात यह रही कि यह सफर उन्होंने अपनी नई खरीदी गई लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा से किया था. लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा के अलावा सनी देओल के पास कई लग्जरी और स्पोर्ट्स कारें भी हैं. उनके गैराज में पोर्श 911 जीटी3 टूरिंग, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी जैसे मॉडल शामिल हैं.

---- समाप्त ----
