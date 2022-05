चिप संकट की मार, Anand Mahindra को भी वाइफ के लिए XUV700 का इंतजार

कोविड-19 के बाद से शुरू हुआ चिप (सेमीकंडक्टर) संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. ऑटो कंपनियां इसकी मार झेल रही हैं. कारों की वेटिंग का हाल ये है कि खुद आनंद महिंद्रा को अपनी वाइफ के लिए Mahindra XUV700 नहीं मिल पा रही है.

जी हां, खुद आनंद महिंद्रा ने ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) कर बताया कि उन्होंने अपनी वाइफ के लिए XUV700 कार बुक की हुई है और वो भी बाकी कस्टमर्स की तरह इसकी डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर बनी हुई सप्लाई चेन की दिक्कतों के चलते सभी कार कंपनियां इससे परेशान हैं.

Since that makes the XUV7OO the Choice Of Champions we will have to work extra hard to get it to you ASAP. @vijaynakra I hope you see this! (By the way, I’ve ordered one for my wife & I’m still in Q! ) Sadly, the global supply chain disruptions are plaguing all car companies) https://t.co/q4sYqq1XR8