आनंद महिंद्रा ने ऐसे मनाया Earth Day, बोले- 'आज कोई उपदेश नहीं दूंगा'!

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra Twitter) ने अर्थ डे (Earth Day) को कुछ खास अंदाज में मनाया है. इसी के साथ उन्होंने लोगों को आज के दिन किसी तरह का उपदेश देने से भी मना कर दिया.

आनंद महिंद्रा ने लिखा, ' आज मेरे पास शेयर करने के लिए कोई उपदेश नहीं है, Earth Day पर केवल कुछ फोटोग्राफ हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में लिए हैं. ये मेरा इस प्लानेट के साथ खुद का पर्सनल सेलीब्रेशन है. आप भी अपनी सेलेब्रेशन वाली फोटो शेयर कीजिए.'

I don’t have any sermons to share today, on #EarthDay Only some photographs I’ve taken over the years. My own personal celebration of this planet…. Do share your celebratory photos.. pic.twitter.com/R20SyoDvcm