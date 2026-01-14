scorecardresearch
 
Bajaj Chetak C25 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, सिंगल चार्ज में 113KM रेंज और कीमत है इतनी

Bajaj Chetak C25: बजाज चेतक का ये नया मॉडल लुक और डिज़ाइन के मामले पिछले मॉडल जैसा ही है. लेकिन इस स्कूटर में एंट्री लेवल मॉडल के लिहाज से सभी एडवांस फीचर्स को शामिल किया गया है. ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आज से देश भर में बजाज चेतक डीलरशिप पर बिक्री के लिए उपलब्ध है.

Bajaj Chetak C25 इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी दी गई है. Photo: Chetak.com
Bajaj Chetak C25 इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी दी गई है. Photo: Chetak.com

Bajaj Chetak C25 electric scooter: भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार लगातार रफ्तार पकड़ रहा है और इसी बीच बजाज ऑटो ने अपने लोकप्रिय ब्रांड चेतक के तहत नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Chetak C25 लॉन्च किया है. कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 91,399 (एक्स-शोरूम) रुपये रखी है. चेतक फैमिली का यह नया मॉडल डिजाइन, फीचर्स और रेंज के मामले में काफी बेहतर है.

Chetak C25 में वही नियो-रेट्रो डिजाइन देखने को मिलता है, जिसके लिए चेतक पहचाना जाता है. यानी लुक-डिज़ाइन के मामले में ये अन्य चेतक मॉडल जैसा ही है. सामने का एप्रन काफी सिंपल रखा गया है, जिसमें हल्के कर्व इसे क्लीन लुक देते हैं. इसमें हॉर्सशू शेप LED हेडलैंप दिया गया है. साइड पैनल्स में नए ग्राफिक्स जोड़े गए हैं, जबकि पीछे की तरफ नया टेललाइट डिजाइन दिया गया है, जो इसे पहले से थोड़ा अलग बनाता है.

मेटैलिक बॉडी  

Chetak C25 भारतीय बाजार का ऐसा इकलौता इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसमें पूरी मेटैलिक बॉडी दी गई है. इसमें 25 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और 650 मिमी लंबी फुल लेंथ सीट दी गई है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी कंफर्टेबल मानी जा रही है. यह स्कूटर रेसिंग रेड, मिस्टी येलो, ओशन टील, एक्टिव ब्लैक, ओपलसेंट सिल्वर और क्लासिक व्हाइट जैसे 6 रंगों में उपलब्ध है.

Bajaj Chetak C25 Electric Scooter Price
Chetak C25 की बैटरी 2.25 घंटे में 80% तक चार्ज हो जाती है. Photo: ITG

मिलते हैं ये फीचर्स 

नए बजाज चेतक C25 में कलर LCD डिस्प्ले दिया गया है. इसके साथ स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिलती है, जिससे कॉल और SMS नोटिफिकेशन, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसमें हिल होल्ड असिस्ट भी दिया गया है, जिसकी मदद से यह स्कूटर दो लोगों के साथ 19% तक की चढ़ाई आसानी से चढ़ सकता है.

बैटरी, मोटर और रेंज 

चेतक C25 में फ्लोरबोर्ड के नीचे 2.5 kWh की बैटरी दी गई है, जो 2.2 kW की इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है. कंपनी के अनुसार, यह स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 113 किलोमीटर तक की रेंज देता है. इसकी टॉप-स्पीड 55 किमी/घंटा है. यानी डेली सिटी राइड के लिहाज से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी बेहतर है.

बजाज ऑटो का कहना है कि, इसकी बैटरी को 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में 2 घंटे 25 मिनट का समय लगता है. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ 750W का ऑफ-बोर्ड चार्जर दिया गया है, जिससे बैटरी 0 से 100 प्रतिशत तक 4 घंटे से कम समय में फुल चार्ज हो जाती है. सस्पेंशन की बात करें तो इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ डुअल शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं, जबकि मोटर हब माउंटेड है, जो स्मूद राइड देता है.
 

