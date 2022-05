65 साल के बुजुर्ग को आई गंभीर चोट, Ola Scooter का रिवर्स मोड बन रहा जानलेवा!

Ola Scooter का रिवर्स मोड अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है. इसके रिवर्स मोड को लेकर कई यूजर सोशल मीडिया पर शिकायत कर चुके हैं. ताजा मामले में इसकी वजह से एक 65 साल का बुजुर्ग चोटिल हो गया, उसका सिर फट गया और हाथ भी टूट गया.

ये पूरा वाकया जोधपुर में काम करने वाले पल्लव माहेश्वरी ने LinkedIn पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा कि उनके पिता की उम्र 65 साल है और इस उम्र में भी वह काफी एक्टिव लाइफ जीते हैं. उनके पिता ओला स्कूटर को घर में पार्क करने के लिए बाहर से घर के अंदर ला रहे थे. लेकिन इतने में ही रिवर्स मोड में खामी की वजह से वह दीवार से टकरा गए और गंभीर रूप से चोटिल हो गए.

पल्लव माहेश्वरी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि इस घटना में उनके पिता का सिर फट गया और उन्हें 10 टांके आए हैं. उनका बांया हाथ भी टूट गया है और उसमें 2 प्लेट लगी हैं. माहेश्वरी का कहना है कि वह पिछले साल ही अपने माता-पिता की देखभाल के लिए इंडिया लौटे हैं. भारत के इलेक्ट्रिक वाहन रिवोन्यूशन (EV Revolution) को लेकर वह बहुत उत्साहित रहे हैं. लेकिन देखिए Ola Electric आपके इस Poorly Tested स्कूटर ने उनके पिता के साथ क्या किया?

आईआईटी-खड़गपुर से पढ़े पल्लव माहेश्वरी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि ओला स्कूटर के रिवर्स मोड में एक सॉफ्टवेयर बग है. इसे लेकर इतनी शिकायतें आने के बाद भी इस खामी को दूर नहीं किया गया. उन्हें नहीं लगता था कि Future Factory में स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े नियमों की ऐसे अनदेखी की जाएगी. इस खामी को अभी तक ना तो कंपनी ने ठीक किया है और ना ही किसी Recall का ऐलान किया है. मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे ठीक करें, ताकि आपकी गलती का खामियाजा किसी और को ना उठाना पड़े.

Ola Scooter की खामी को लेकर पहले भी कई यूजर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख चुके हैं. ट्विटर पर बलवंत सिंह नाम के एक ग्राहक ने आरोप लगाया कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर (Ola Electric Scooter) में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से जब उनके बेटे ने स्पीडब्रेकर पर ब्रेक लगाया तो स्कूटर की स्पीड तेज हो गई. उनका आरोप है कि ब्रेक लगाने के बाद स्कूटर हवा से बात करने लगी और सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

@bhash @OlaElectric I had purchased new Ola S1 Pro. On 26th March 2022 my son had an accident due to fault in regenerative breaking where on speed breaker instead of slowing, the scooter accelerated sending so much torque that he had an accident (1/n) pic.twitter.com/ghVXSwqJ3T