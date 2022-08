Flower Farming: बरसात में अपने गार्डन में लगाएं लाल-पीले-नीले रंगों के ये फूल, होगी अच्छी ग्रोथ

Best Plants To Grow In Rainy Season : कई सारी फसलों और पौधों की खेती के लिए किसान बरसात के मौसम का इंतजार करते हैं. इस मौसम में नए पौधे लगाने पर वे तेजी से विकास करते हैं. बता दें कि इस मौसम में फूलों की भी खेती करना काफी फायदेमंद होता है.

फूलों का अपना एक महत्व है. अपने खूशबू और सुंदरता से ये आपके घर और उसके आसपास का माहौल सकारात्मक बनाए रहते हैं. जिससे आपके आस-पास खुशहाली होती है. हम आपको यहां बता रहे हैं कि बारिश के मौसम में किन फूलों को अपने बालकनी या गार्डन लगाना बेहतर होगा.

लगाएं कॉसमॉस के पौधे

आप अपने गार्डन में कॉसमॉस के पौधे भी लगा सकते हैं. लाल, गुलाबी, बैंगनी रंग वाले इन खूबसूरत फूलों को बारिश में लगाना काफी बेस्ट होता है. अगर इसके पौधों की थोड़ी सी भी देखभाल की जाए तो ये आपकी बगिया को बेहद खूबसूरत बना सकते हैं.

लगाएं अमलतास के पौधे

अमलतास को मॉनसून कैसिया या गोल्डन फ्लावर कहा जाता है. आयुर्वेदिक दवाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है. यह केरल का राजकीय फूल भी माना जाता है. अपने बागों में इस फूल को लगाना किसानों के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता हैं.

चमेली का फूल है सबसे लोकप्रिय

चमेली का फूल अपने खूशबू के लोकप्रिय है. यह फूल साल भर खिलते हैं. इसे कभी भी और कहीं भी उगाया जा सकता है. सफेद रंग के इस फूल को आप मले, हैंगिंग बास्केट या सीधे जमीन में उगा सकते हैं. इस फूल के बने गुलदस्ते भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है.

कनेर का फूल भी ्आसानी से लगा सकते हैं.

कनेर का पौधा बरसात में आसानी से उग जाता है. लाल, पीले, गुलाबी, बैंगनी, सफेद आदि रंगों वाला ये खुशबूदार पौधा आपकी बगिया काफी खूबसूरत बना देगा. इसे आप आराम से अपनी बालकनी या गार्डेन में लगा सकते हैं.