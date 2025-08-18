ब्लैक ब्लेजर पहनकर ट्रंप से मिले जेलेंस्की, पिछली बार ड्रेस कोड को लेकर हुआ था विवाद

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की सोमवार को रूस के साथ युद्ध पर शांति वार्ता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाई-प्रोफाइल बैठक में शामिल होने के लिए ब्लैक ब्लेजर पहनकर पहुंचे. इससे पहले व्हाइट हाउस ने पूछा था कि क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति सोमवार को ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में होने वाली अपनी बैठक के दौरान सूट पहनने की योजना बना रहे हैं?

इस साल फरवरी में व्हाइट हाउस की यात्रा के दौरान जेलेंस्की के पहनावे को लेकर विवाद हो गया था, जिसे बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने कूटनीतिक चूक बताया था. तब व्हाइट हाउस में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर ने जेलेंस्की से पूछ लिया था, 'आप सूट क्यों नहीं पहनते? आप अपने देश के सर्वोच्च पद पर हैं, और फिर भी सूट पहनने से इनकार करते हैं. क्या आपके पास सूट है? बहुत से अमेरिकियों को इस बात से परेशानी है कि आप राष्ट्रपति पद की गरिमा का सम्मान नहीं करते.'

अपने पहनावे को लेकर हुए विवाद पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की ने तंज कसते हुए कहा था कि युद्ध समाप्त होने पर वह सूट पहनेंगे. फरवरी में हुई बैठक के दौरान, जेलेंस्की अपनी सिग्नेचर मिलिट्री स्टाइल आउटफिट में व्हाइट हाउस आए थे. लेकिन कथित तौर पर इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए थे. उस बैठक में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बातचीत ने उस समय अप्रत्याशित मोड़ ले लिया था, जब रूस-यूक्रेन जंग के मुद्दे पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई.

व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पिछली मुलाकात के दौरान ट्रंप और जलेंस्की में बहस हो गई थी. (Photo: AP)

ट्रंप ने जेलेंस्की पर यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका का एहसान नहीं मानने का आरोप लगाया था. उन्होंने जेलेंस्की से यहां तक कह दिया था कि अमेरिका की वजह से ही यूक्रेनी राष्ट्रपति आप सही-सलामत हैं. ट्रंप ने जेलेंस्की पर तीसरे विश्वयुद्ध के लिए रास्ता खोलने का आरोप लगाया था. ट्रंप ने कहा था, 'राष्ट्रपति जेलेंस्की आप लाखों जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं. आपका देश खतरे हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं. आपको अंतत: रूस से समझौता करना पड़ेगा.'

इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा था, 'हमें युद्धविराम की जरूरत नहीं है. पुतिन (रूसी राष्ट्रपति) पहले भी 25 बार युद्धविराम का उल्लंघन कर चुके हैं.' ट्रंप ने जेलेंस्की पर प्रतिष्ठित ओवल ऑफिस में संयुक्त राज्य अमेरिका का अनादर करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि यूक्रेनी राष्ट्रपति अब दोबारा तभी व्हाइट हाउस में आ सकते हैं, जब वह शांति के लिए तैयार हों.'

