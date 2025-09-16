scorecardresearch
 

Feedback

बांग्लादेश में हिंदुओं पर संग्राम, ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे मोहम्मद यूनुस, देखें तस्वीरें

Muhammad Yunus At dhakeshwari Mandir: मोहम्मद यूनुस ने ऐसे समय पर हिंदू मंदिर का दौरा किया है, जब बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं. मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर में कहा कि देश को संकट की स्थिति से बाहर निकालने के लिए लोगों को बांटने की बजाए उन्हें एकजुट करना चाहिए.

Advertisement
X
ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे मोहम्मद यूनुस (Photo: PTI)
ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे मोहम्मद यूनुस (Photo: PTI)

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार यूनुस खान ने ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया. वह शारदीय दुर्गा पूजा महोत्सव से पहले तैयारियों का जायजा लेने यहां पहुंचे.

यूनुस खान ने ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा ऐसे समय में किया है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है. संसद को सौंपी गई सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल पांच अगस्त के बाद से 23 हिंदुओं की मौत हुई जबकि 152 मंदिरों पर हमला किया गया.

वह पिछले साल भी ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे थे. उन्होंने यहां हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की थी. इस दौरान माइनोरिटी राइट्स मूवमेंट का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मोहम्मद यूनुस से मिला था. 

सम्बंधित ख़बरें

SL VS BAN
Asia Cup 2025: श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया, निसांका ने जड़ी फिफ्टी 
bangladesh durga puja controversy
बांग्लादेश में दुर्गा पूजा को लेकर यूनुस सरकार के विवादित बयान से हिंदुओं में रोष 
arms shop three co-owners arrested illegal arms smuggling
महाराष्ट्र: ठाणे में 7 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, 6 महिलाएं शामिल 
Anti-government movement
India के इन पड़ोसी देशों में भी हुआ 'तख्तापलट' 
Dhaka University (Photo/du.ac.bd)
ढाका यूनिवर्सिटी में कट्टरपंथी संगठन की जीत, थरूर ने क्यों जताई चिंता 

ि

बता दें कि मोहम्मद यूनुस ने ऐसे समय पर हिंदू मंदिर का दौरा किया है, जब बांग्लादेश में सालभर से हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं. मोहम्मद यूनुस ने यहां कहा कि देश को संकट की स्थिति से बाहर निकालने के लिए लोगों को बांटने की बजाए उन्हें एकजुट करना चाहिए. 

Advertisement

उन्होंने कहा कि हम ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जो एक परिवार की तरह हो और परिवार के भीतर भेदभाव और झगड़े का सवाल ही नहीं उठता. हम सभी बांग्लादेश के लोग हैं. हम सभी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम यहां शांति से रह सकें. 

ि

उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान है. हमारे समाज में इस तरह के भेदभाव की जरूरत नहीं है. हमें इसे दुरुस्त करना होगा. इस बीमारी को जड़ से खत्म करना होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement