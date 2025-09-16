बांग्लादेश में हिंदुओं पर संग्राम, ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे मोहम्मद यूनुस, देखें तस्वीरें

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार यूनुस खान ने ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया. वह शारदीय दुर्गा पूजा महोत्सव से पहले तैयारियों का जायजा लेने यहां पहुंचे.

यूनुस खान ने ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा ऐसे समय में किया है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है. संसद को सौंपी गई सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल पांच अगस्त के बाद से 23 हिंदुओं की मौत हुई जबकि 152 मंदिरों पर हमला किया गया.

वह पिछले साल भी ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे थे. उन्होंने यहां हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की थी. इस दौरान माइनोरिटी राइट्स मूवमेंट का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मोहम्मद यूनुस से मिला था.

बता दें कि मोहम्मद यूनुस ने ऐसे समय पर हिंदू मंदिर का दौरा किया है, जब बांग्लादेश में सालभर से हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं. मोहम्मद यूनुस ने यहां कहा कि देश को संकट की स्थिति से बाहर निकालने के लिए लोगों को बांटने की बजाए उन्हें एकजुट करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि हम ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जो एक परिवार की तरह हो और परिवार के भीतर भेदभाव और झगड़े का सवाल ही नहीं उठता. हम सभी बांग्लादेश के लोग हैं. हम सभी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम यहां शांति से रह सकें.

उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान है. हमारे समाज में इस तरह के भेदभाव की जरूरत नहीं है. हमें इसे दुरुस्त करना होगा. इस बीमारी को जड़ से खत्म करना होगा.

