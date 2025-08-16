'Your country is like hot as a pistol...', अलास्का मीटिंग में ट्रंप से ऐसा क्यों बोले पुतिन?

अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में यूक्रेन युद्ध और आपसी संबंधों पर बड़ी चर्चा हुई. बैठक के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने संकेत दिए कि बातचीत सकारात्मक रही और आगे भी वार्ता जारी रहेगी.
ट्रंप ने कहा कि अभी उन्हें रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बारे में 'सोचने की जरूरत नहीं है' क्योंकि बैठक अच्छी रही है. हालांकि उन्होंने कहा कि दो-तीन हफ्तों में हालात देखकर वे इस पर दोबारा विचार कर सकते हैं. ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने उनकी तारीफ करते हुए कहा- 'मैंने कभी किसी को इतना काम इतनी जल्दी करते नहीं देखा. आपका देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि एक साल पहले यह लगभग खत्म-सा लग रहा था.'
पुतिन बोले- 'Your country is like hot as a pistol'
ट्रंप के मुताबिक पुतिन के शब्द थे- 'Your country is, like, hot as a pistol and a year ago he thought it was dead.' ट्रंप ने कहा कि अब यह यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की पर निर्भर करता है कि वह समझौते की दिशा में क्या कदम उठाते हैं. उन्होंने बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा अब भी बाकी है.
ट्रंप ने कहा, 'कोई सौदा तब तक नहीं होता जब तक पूरा सौदा न हो.' उन्होंने कहा कि पुतिन अब लोगों को मरते नहीं देखना चाहते और बस कुछ बिंदु हल होने बाकी हैं. उन्होंने संकेत दिया कि वे पुतिन से जल्द दोबारा मिल सकते हैं.
'युद्ध को खत्म करना चाहता है रूस'
पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बातचीत का बड़ा हिस्सा यूक्रेन संकट पर फोकस रहा. उन्होंने कहा कि हालात को सुधारना जरूरी है और ट्रंप की इस कोशिश की सराहना की कि वे संघर्ष की असल वजह को समझना चाहते हैं. पुतिन ने उम्मीद जताई कि बनी हुई सहमति यूक्रेन में शांति का रास्ता खोलेगी और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. उन्होंने साफ कहा कि रूस ईमानदारी से युद्ध खत्म करना चाहता है और उम्मीद है कि यूरोप और यूक्रेन वार्ता को बाधित नहीं करेंगे.
पुतिन ने ट्रंप को दिया रूस आने का न्योता
पुतिन ने आगे कहा कि आर्कटिक क्षेत्र में भी रूस-अमेरिका सहयोग संभव है और दोनों देशों के बीच कारोबारी निवेश की भारी संभावनाएं हैं. उन्होंने दावा किया कि अगर 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यह संघर्ष कभी शुरू ही नहीं होता. प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंत एक अनोखे अंदाज में हुआ. पुतिन ने अंग्रेजी में ट्रंप को रूस आने का न्योता दिया और कहा, 'नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को' यानी अगली मुलाकात मॉस्को में होगी. इस पर ट्रंप मुस्कुराते हुए बोले- 'यह दिलचस्प है'.