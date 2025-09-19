यमन से छोड़ा गया ड्रोन इजरायल के इलात शहर में गिरा, हूती बोले- रुकेंगे नहीं हमले!

दक्षिणी इजरायल के शहर इलात में गुरुवार (18 सितंबर) को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब यमन से छोड़ा गया एक ड्रोन होटल के पास आकर गिरा. इस दौरान जोरदार धमाका हुआ और आसपास आग लग गई. हालांकि, राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

यमन से छोड़ा गया था ड्रोन

इजरायली सेना ने बताया कि 'पूरब से छोड़ा गया' ड्रोन इलात में गिरा. ड्रोन के आने से पहले ही इलाके में एयर रेड सायरन बजने लगे थे. सेना ने इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने वीडियो की जांच कर इसकी पुष्टि की है.

फुटेज में दिख रही इमारतें और पेड़ इलात की सैटेलाइट तस्वीरों से मेल खाते हैं. वीडियो की तारीख भी सीसीटीवी टाइमस्टैम्प और रिपोर्टिंग से वैरिफाई हुई है. इजरायली मीडिया के मुताबिक, यह ड्रोन यमन से छोड़ा गया था और सीधे इलात के होटल जोन में आकर गिरा.

ईरान समर्थित हूती संगठन ने ली जिम्मेदारी

इस हमले की जिम्मेदारी यमन के ईरान समर्थित हूती संगठन ने ली है. उन्होंने बयान जारी कर कहा कि इलात 'हमेशा निशाने पर रहेगा.' हूती संगठन इजरायल और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन पर हमले करता रहा है. उनका कहना है कि यह सब गाजा के फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया जा रहा है.

Advertisement

अब तक हूतियों की ओर से दागे गए ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन या तो रास्ते में ही गिर चुके हैं या इजरायली सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया है. जवाब में इजरायल भी लगातार हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले कर रहा है.

---- समाप्त ----