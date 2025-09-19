scorecardresearch
 

यमन से छोड़ा गया ड्रोन इजरायल के इलात शहर में गिरा, हूती बोले- रुकेंगे नहीं हमले!

दक्षिणी इजरायल के शहर इलात में यमन से छोड़ा गया ड्रोन एक होटल के पास गिरा, जिससे जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई. हालांकि, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. इजरायली सेना ने घटना का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है.

इजरायल भी लगातार हूती विद्रोहियों पर जवाबी हवाई हमले कर रहा है. (Photo: Screengrab)
इजरायल भी लगातार हूती विद्रोहियों पर जवाबी हवाई हमले कर रहा है. (Photo: Screengrab)

दक्षिणी इजरायल के शहर इलात में गुरुवार (18 सितंबर) को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब यमन से छोड़ा गया एक ड्रोन होटल के पास आकर गिरा. इस दौरान जोरदार धमाका हुआ और आसपास आग लग गई. हालांकि, राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

यमन से छोड़ा गया था ड्रोन

इजरायली सेना ने बताया कि 'पूरब से छोड़ा गया' ड्रोन इलात में गिरा. ड्रोन के आने से पहले ही इलाके में एयर रेड सायरन बजने लगे थे. सेना ने इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने वीडियो की जांच कर इसकी पुष्टि की है. 

फुटेज में दिख रही इमारतें और पेड़ इलात की सैटेलाइट तस्वीरों से मेल खाते हैं. वीडियो की तारीख भी सीसीटीवी टाइमस्टैम्प और रिपोर्टिंग से वैरिफाई हुई है. इजरायली मीडिया के मुताबिक, यह ड्रोन यमन से छोड़ा गया था और सीधे इलात के होटल जोन में आकर गिरा.

ईरान समर्थित हूती संगठन ने ली जिम्मेदारी

इस हमले की जिम्मेदारी यमन के ईरान समर्थित हूती संगठन ने ली है. उन्होंने बयान जारी कर कहा कि इलात 'हमेशा निशाने पर रहेगा.' हूती संगठन इजरायल और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन पर हमले करता रहा है. उनका कहना है कि यह सब गाजा के फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया जा रहा है.

अब तक हूतियों की ओर से दागे गए ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन या तो रास्ते में ही गिर चुके हैं या इजरायली सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया है. जवाब में इजरायल भी लगातार हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले कर रहा है.

