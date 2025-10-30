'आज ही साइन कर सकते हैं ट्रेड डील', जिनपिंग से कोरिया में मिलकर बोले ट्रंप, बताया टफ निगोशिएटर 

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई. दोनों नेताओं के बीच करीब 6 साल बाद मुलाकात हुई है. यह मुलाकात दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुई है. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. इस मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक 'अच्छा रिलेशन' है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ करते हुए कहा, 'शी एक कठिन वार्ताकार हैं.'
ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि यह मीटिंग 'बहुत सफल होगी.' उन्होंने कहा कि आपसे मिलकर फिर से अच्छा लगा.
ट्रेड डील पर जताया भरोसा...
राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान संभावना जताई कि आज ही ट्रेड डील पर हस्ताक्षर हो सकते हैं. ट्रंप ने कहा, "आज ट्रेड डील पर हस्ताक्षर हो सकता है." यह बयान दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है.
'टकराव होना नॉर्मल...'
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा, "हम हमेशा एक-दूसरे से सहमत नहीं रहे हैं और यह नॉर्मल है. बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच टकराव होना नॉर्मल है. चीन और अमेरिका को पार्टनर और दोस्त होना चाहिए."
उन्होंने कहा कि ट्रेड टीमों के बीच एक बेसिक सहमति बन गई है और वह दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए एक मजबूत नींव बनाने के लिए ट्रंप के साथ काम जारी रखने के लिए तैयार हैं.
चीनी राष्ट्रपति ने कहा, 'मैं आपके साथ काम करना जारी रखने के लिए तैयार हूं. हमारे दोनों देश एक-दूसरे को सफल होने और साथ मिलकर तरक्की करने में पूरी तरह से मदद कर सकते हैं."
उन्होंने आगे कहा, "मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं चीन-अमेरिका संबंधों के लिए एक मज़बूत नींव बनाने और दोनों देशों के विकास के लिए एक अच्छा माहौल बनाने के लिए आपके साथ काम करना जारी रखने के लिए तैयार हूं."