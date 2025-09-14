scorecardresearch
 

Feedback

क्रिमिनल रिकॉर्ड, जेल की सजा और फ्री स्पीच के पुरोधा... कौन हैं टॉमी रॉबिन्सन, जिनकी अपील पर लंदन में निकला एंटी-इमिग्रेशन मार्च

लंदन में एंटी-इमिग्रेशन मार्च में करीब 1 लाख 10 हजार लोग शामिल हुए. इसका नेतृत्व टॉमी रॉबिन्सन कर रहे हैं, जिनका असली नाम स्टीफन याक्सली-लेनन है. वे 2009 में इंग्लिश डिफेंस लीग की स्थापना कर चुके हैं. रॉबिन्सन का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है और वे प्रवासन, इस्लाम और मीडिया के खिलाफ नकारात्मक बयानबाजी के लिए विवादित हैं.

Advertisement
X
टॉमी रॉबिन्सन के X पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. (Photo: AP)
टॉमी रॉबिन्सन के X पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. (Photo: AP)

लंदन की सड़कों पर भारी जनसैलाब उमड़ आया है. दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां और जुबां पर सरकार विरोधी नारे हैं. कोई यूनियन फ्लैग लेकर आया है तो किसी के पास लाल-सफेद सेंट जॉर्ज क्रॉस झंडे हैं. ये लोग सेंट्रल लंदन में एंटी-इमिग्रेशन मार्च के तहत एकजुट हुए हैं. जिसे 'यूनाइट द किंगडम' मार्च का नाम दिया गया है. इसका नेतृत्व कर रहे हैं एंटी-इमिग्रेशन एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन. आइए जानते हैं कौन हैं टॉमी रॉबिन्सन, जिनकी अपील पर लगभग 1 लाख 10 हजार लोग सड़कों पर उतर आए.

41 वर्षीय टॉमी रॉबिन्सन का असली नाम स्टीफन याक्सली-लेनन है, उन्होंने कई साल तक अदालतों और जेलों के चक्कर लगाए हैं. वे इस्लाम, ब्रिटेन में बढ़ती हुई प्रवास समस्या और मीडिया पर लंबे समय से नाराजगी जाहिर करते आए हैं. उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने आर्थिक मदद मांगते हुए भी दान की राशि शराब और पार्टियों में उड़ा दी थी.

समाचार एजेंसी AP के मुताबिक 2009 में उन्होंने इंग्लिश डिफेंस लीग की स्थापना की थी, जो एक सड़क आंदोलन था और अक्सर हिंसक झड़पों और फुटबॉल होलीगनिज्म (गुंडागर्दी) से जुड़ गया. रॉबिन्सन ने बढ़ते चरमपंथ की चिंताओं का हवाला देते हुए 2013 में नेता पद छोड़ दिया, लेकिन वे एक कार्यकर्ता और ऑनलाइन प्रचारक के रूप में काम करते रहे. 

सम्बंधित ख़बरें

london protest
लंदन में 1 लाख से ज्यादा एंटी-इमिग्रेशन प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे, कई पुलिसकर्मियों पर हमला 
Indian Aroma Restaurant in London Set on fire by Arson Attackers
लंदन में भारतीय रेस्टोरेंट में आगजनी... 5 लोग झुलसे, CCTV की मदद से दो संदिग्ध गिरफ्तार 
sri lanka former president ranil wickramsinghe arrest
श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार 
he was ranked 81st with an estimated wealth of GBP 2 billion
एनआरआई उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का निधन, 94 साल की उम्र में ली अंतिम सांस 
Gen Z को नहीं पसंद है भारत का एक भी शहर, भा रहे हैं विदेश के ये लोकेशन 

The Metropolitan Police had to intervene multiple times throughout the day to prevent clashes. (Photo: Reuters)


लंबा है क्रिमिनल रिकॉर्ड

रॉबिन्सन का क्रिमिनल रिकॉर्ड काफी लंबा है. उनके खिलाफ हमला, बंधक, धोखाधड़ी और कोर्ट की अवमानना के कई मामले हैं. 2018 में वे एक ट्रायल के बाहर लाइव स्ट्रीमिंग करने के आरोप में जेल गए. 2024 में उन्हें हाईकोर्ट के एक आदेश की अवहेलना करने पर 18 महीने की सजा मिली थी.

Advertisement


लाखों पाउंड जुए में उड़ाए

वित्तीय समस्याओं ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा. 2021 में उन्होंने दिवालिया होने की घोषणा की थी और बताया कि उन्होंने लाखों पाउंड डोनेशन की बड़ी रकम भी जुए में गंवा दी. इसके बावजूद वह काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं. ट्विटर से 2018 में बैन किए जाने के बाद वे एलोन मस्क द्वारा X (ट्विटर का बदला हुआ नाम) संभालने के बाद फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्विट कर दिए गए. उनके X पर 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं. आलोचकों के लिए वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विभाजन को बढ़ावा देता है, जबकि समर्थकों के लिए वे फ्री स्पीच और देशभक्ति के पुरोधा हैं.

Police officers form a line in front of demonstrators from the Tommy Robinson-led Unite the Kingdom march and rally near Westminster, London, Saturday Sept. 13, 2025. (AP Photo/Joanna Chan)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement