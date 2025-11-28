scorecardresearch
 
वॉशिंगटन शूटिंग में घायल जवान सारा और एंड्र्यू की हालत नाज़ुक, संदिग्ध का CIA कनेक्शन सामने आया

वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग में वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के दो सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. पीड़ितों की पहचान 20 साल के सारा बेकस्ट्रम और 24 साल के एंड्रयू वोल्फ के रूप में हुई है.

शूटिंग में घायल सारा और एंड्र्यू की हालत नाज़ुक (Photo: X)
अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में बुधवार को व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग में घायल हुए वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के दो जवान अब भी गंभीर हालत में हैं. थैंक्सगिविंग से ठीक पहले हुए इस हमले ने दोनों परिवारों को झकझोर कर रख दिया.

गुरुवार को अधिकारियों ने घायलों की पहचान 20 साल के सारा बेकस्ट्रॉम और 24 साल के एंड्र्यू वोल्फ के रूप में की. दोनों अगस्त की शुरुआत में वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड की टीम के साथ वॉशिंगटन पहुंचे थे, जहां वे संघीय सुरक्षा मिशन का हिस्सा थे.

वोल्फ 2019 में एयर नेशनल गार्ड में शामिल हुए थे और उन्हें कई सेवा पदक मिले थे. वहीं बेकस्ट्रॉम जून 2023 में मिलिट्री पुलिस कंपनी में भर्ती हुई थीं.

अमेरिकी अटॉर्नी जेनिन पिररो ने कहा, “आज जब ज़्यादातर परिवार थैंक्सगिविंग पर साथ बैठकर शुक्रिया अदा कर रहे हैं, दो परिवार एक शख्स की हरकत से टूट चुके हैं.”

गार्ड के मुताबिक दोनों जवानों को हमले से कुछ ही घंटे पहले औपचारिक रूप से शपथ दिलाई गई थी ताकि वे अपनी तैनाती के तहत पेट्रोलिंग कर सकें.

संदिग्ध का CIA कनेक्शन

अधिकारियों ने संदिग्ध की पहचान 29 साल रहमानुल्लाह लाकनवाल के रूप में की है. एक अफगान नागरिक, जो वॉशिंगटन स्टेट में रहता था और जिसने अफगानिस्तान में अमेरिकी एजेंसियों के साथ काम किया था.

CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ के अनुसार, “बाइडन प्रशासन ने 2021 में अफगानिस्तान से निकासी के दौरान लाकनवाल को उसकी पिछली सेवाओं के आधार पर अमेरिका आने की अनुमति दी थी.”

जांचकर्ताओं का कहना है कि लाकनवाल वॉशिंगटन स्टेट से गाड़ी चलाकर राजधानी पहुंचा और फिर नेशनल गार्ड सदस्यों पर हमला किया.

यह भी पढ़ें: वॉशिंगटन में ट्रंप के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, सड़कों पर गूंजे 'इम्पीच, कन्विक्ट और रिमूव' के नारे

उस पर असॉल्ट विद इंटेंट टू किल, हथियार रखने और हमले की तीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने यह भी बताया कि फायरिंग के वक्त दोनों गार्ड सदस्य हथियारबंद थे.

नेशनल गार्ड की तैनाती और ट्रंप का बयान

डोनाल्ड ट्रंप के अगस्त महीने में दिए गए आदेश के बाद वॉशिंगटन में बड़ी संख्या में नेशनल गार्ड तैनात किए गए थे. फिलहाल शहर में 2,188 गार्ड कर्मी मौजूद हैं। हमले के बाद रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ट्रंप ने 500 अतिरिक्त गार्ड जवानों की मांग की है.

बुधवार रात अपनी प्रतिक्रिया में ट्रंप ने इस घटना को “आतंक की वारदात” बताया और कहा कि “बाइडन सरकार के दौरान अफगानिस्तान से आए हर व्यक्ति की दोबारा जांच होनी चाहिए.”
 

