'25 साल के शासन में किसी बात का अफसोस है?' अरुण पुरी के सवाल पर सोचने लगे पुतिन, फिर दिया ये जवाब

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 25 सालों से रूस की राजनीतिक के शीर्ष पर बने हुए है. आजतक के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें 25 सालों को लेकर कोई पछतावा है तो उन्होंने कहा कि उन्हें पीछे देखना पसंद नहीं. पुतिन का यह इंटरव्यू रात 9 बजे आजतक पर प्रसारित होगा.

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इंडिया टुडे ग्रुप को इंटरव्यू दिया है (Photo: ITG)
रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इंडिया टुडे ग्रुप को इंटरव्यू दिया है (Photo: ITG)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की छवि एक मजबूत नेता की रही है जो पिछले 25 सालों से रूस की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. गुरुवार, 4 दिसंबर को अपना भारत दौरा शुरू होने से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने इंडिया टुडे ग्रुप को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनके व्यक्तित्व के अनूठे पहलू देखने को मिले. रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन व एडिटर-इन-चीफ अरुण पुरी और वाइस चेयरपर्सन व एक्जीक्यूटिव एडिटर-इन-चीफ कली पुरी ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की.

मुलाकात के दौरान अरुण पुरी ने राष्ट्रपति से ऑफ कैमरा पूछा कि क्या व्लादिमीर पुतिन को रूस के राष्ट्रपति के तौर पर 25 साल में किसी बात का पछतावा है? उनकी ‘स्ट्रॉन्गमैन’ वाली पब्लिक इमेज के बारे में उन्हें क्या कहना है? 

अरुण पुरी ने बताया, 'पुतिन कुछ पल रुके और बोले- मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता. वो मुझे ऐसे व्यक्ति लगे जो अपनी गलतियों को स्वीकार करना पसंद नहीं करते.'

अमेरिकी दबाव के बीच भारत आ रहे पुतिन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन की दो दिन की भारत यात्रा की मेजबानी करेंगे. पुतिन का भारत दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पश्चिमी दबाव के बीच भारत और रूस अपने संबंधों को और मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं. रूस के साथ संबंधों को लेकर अमेरिका ने भारत पर दबाव बढ़ा दिया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ दरें भी दोगुनी कर दी है. 

ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद से नाराज होकर भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया है जिसके बाद भारत पर अमेरिका का कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है.

भारत और रूस पर अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच, मोदी-पुतिन की मुलाकात ऐतिहासिक होने वाली है.

पुतिन की पर्सनैलिटी की अनोखी झलक दिखी

अरुण पुरी ने राष्ट्रपति पुतिन के व्यक्तित्व की एक अनोखी झलक साझा की, जिन्हें पश्चिमी मीडिया में अक्सर सख्त और कठोर नेता की छवि के साथ दिखाया जाता है.

उन्होंने कहा, 'पुतिन को सामने से देखकर और उनसे मिलकर बिल्कुल अलग अनुभव हुआ. वो इतिहास को अपनी नजर से देखने वाले और दुनिया को अपने तरीके से समझने वाले व्यक्ति लगे.' अरुण पुरी ने कहा कि पुतिन इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं.

कली पुरी ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति मुलाकात के दौरान बेहद ‘दोस्ताना, विनम्र और नरम’ नजर आए, जो उनकी वैश्विक छवि से बिल्कुल उलट था.

राष्ट्रपति पुतिन के साथ इंडिया टुडे ग्रुप की टीम

कली पुरी ने कहा, 'वो उन मुद्दों पर भी गंभीरता से बात कर रहे थे, जिनके बारे में हमें लगा था कि उन्हें रूचि नहीं होगी, जैसे पर्यावरण का मुद्दा.'

पुतिन अपनी भारत यात्रा की शुरुआत गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से होस्ट किए जाने वाले प्राइवेट डिनर से करेंगे. शुक्रवार को वो व्यापार और रक्षा सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे.

इंडिया टुडे के साथ पुतिन का यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दशकों में किसी भी भारतीय टीवी नेटवर्क को दिया गया पहला इंटरव्यू है. पूरा इंटरव्यू रात 9 बजे प्रसारित होगा. 

---- समाप्त ----
