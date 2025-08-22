scorecardresearch
 

अमेरिका में 5.5 करोड़ वीजाधारकों पर मंडरा रहा खतरा! नियमों का उल्लंघन होने पर रद्द होगा Visa

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि सभी अमेरिकी वीजाधारकों के वीजा की जांच होगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ये लोग अमेरिका में दाखिल होने या यहां रहने की अनुमति के योग्य हैं भी या नहीं. इनमें कई देशों के पर्यटक भी शामिल हैं. 

अमेरिकी वीजाधारकों को लेकर ट्रंप सरकार का बड़ा फैसला (Photo: PTI)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रवासियों को लेकर बेहद सख्त हैं. उन्होंने अमेरिका में प्रवासियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है. ट्रंप प्रशासन 5.5 करोड़ से अधिक ऐसे लोगों के वैध वीजा की समीक्षा कर रहा है, जिन्होंने देश में किसी तरह के नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया है. इससे उन पर डिपोर्टेशन का खतरा भी मंडरा रहा है. 

अगर इसमें किसी तरह के असंगति पाई गई तो इन वीजा को रद्द किया जाएगा और अगर वह वीजाधारक अमेरिका में हुआ तो उसे डिपोर्ट किया जाएगा. बता दें कि ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उनका फोकस अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश कर वाले या यहां रह रहे प्रवासियों को डिपोर्ट करने पर है. 

अमेरिकी सरकार का कहना है कि वीजा की जांच निरंतर चलने वाली और समय लगने वाली प्रक्रिया है. इसका अर्थ ये भी है कि जिन लोगों को अमेरिका में रहने की मंजूरी मिल चुकी हैं, उनके वीजा भी रद्द किए जा सकते हैं.

माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट में अमेरिकी आव्रजन नीति कार्यक्रम की एसोसिएट डायरेक्टर जूलिया गैलेट का कहना है कि 5.5 करोड़ वीजा जिनकी जांच होनी है. इनमें से कुछ लोग मौजूदा समय में अमेरिका से बाहर हो सकते हैं जिनके पास मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीजा हैं. उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि उन लोगों पर संसाधन खर्च करने का क्या मूल्य है जो शायद कभी अमेरिका वापस न आएं.

विदेश विभाग ने कहा कि वह अयोग्यता के संकेतों की तलाश कर रहा है, जिसमें वीजा में निर्धारित अधिकृत समयसीमा से अधिक समय तक रहना, आपराधिक गतिविधि, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा, किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि में शामिल होना या आतंकवादी संगठन को समर्थन देना शामिल है. 

अमेरिकी सरकार ने कहा कि हम अपनी जांच के हिस्से के रूप में सभी उपलब्ध जानकारी की समीक्षा करते हैं, जिसमें कानून प्रवर्तन या आप्रवासन रिकॉर्ड या वीजा जारी होने के बाद सामने आने वाली कोई अन्य जानकारी शामिल है जो संभावित अयोग्यता का संकेत देती है.

व्यावसायिक ट्रक चालकों को अब श्रमिक वीजा नहीं

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का कहना है कि अमेरिका अब से व्यावसायिक ट्रक चालकों के लिए श्रमिक वीजा जारी करना बंद कर देगा. यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू होगा. उन्होंने काह कि अमेरिकी सड़कों पर बड़े ट्रैक्टर-ट्रेलर ट्रक चलाने वाले विदेशी चालकों की बढ़ती संख्या से अमेरिकी जीवन खतरे में है.
बता दें कि पिछले कुछ महीनों में ट्रंप सरकार ने अमेरिका में ट्रक चालकों के लिए अंग्रेजी भाषा बोलना और पढ़ना अनिवार्य कर दिया था. 

परिवहन विभाग ने कहा कि इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार करना है, क्योंकि कुछ घटनाओं में चालकों की सड़क के संकेत पढ़ने या अंग्रेजी बोलने की क्षमता की कमी की वजह से सड़क दुर्घटना में मौत की घटनाएं बढ़ी हैं. 

