जीत पर मां को याद कर बोलीं कमला हैरिस- भारत से आने पर उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी

अमेरिका की उप राष्ट्रपति चुने जाने से गदगद कमला हैरिस ने अपने समर्थकों को तहे दिल से धन्यवाद दिया है. कमला हैरिस ने कहा है कि ये मेरे या जो बाइडेन के चुनाव से कहीं बड़ी बात है, ये अमेरिका की आत्मा है और संघर्ष करते रहने की उसकी इच्छा की बात है. हमें आगे बहुत काम करना है.

कमला हैरिस ने इस मौके पर अपनी मां श्यामला गोपालन को याद किया. कमला ने कहा कि आज मेरी यहां मौजूदगी के लिए जो महिला सबसे बड़ी वजह है उन्हें वह दिल से धन्यवाद कहना चाहती हैं, वो महिला हैं उनकी मां श्यामला गोपालन.

कमला ने अपनी मां के बारे में कहा कि जब वो 19 साल की उम्र में भारत से यहां आई थीं, तो हो सकता है कि उन्होंने इस पल के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन उन्होंने अमेरिकी मूल्यों में गहराई से यकीन किया, जहां ऐसे मौके संभव हैं.

उप राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित कमला हैरिस ने कहा कि वे अपनी मां और उनकी पीढ़ी की महिलाओं के बारे में, अश्वेत महिलाओं, एशियन, व्हाइट, लैटिन, नैटिव अमेरिकन महिलाओं के बारे में सोच रही हैं, जो अमेरिका के इतिहास में लगातार इस पल के लिए संघर्ष करती रही है.

I am thinking about her & generations of women, black women, Asian, White, Latina, Native American women who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight: US Vice President-elect Kamala Harris. #USElection https://t.co/eXXdZZRlJ7