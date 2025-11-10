अमेरिका में जल्द खत्म होगा गवर्नमेंट शटडाउन! सीनेट में वोटिंग से पहले डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने दिए संकेत

अमेरिका में जारी गर्वनमेंट शटडाउन 40 दिनों से ज्यादा लंबा खिंच चुका है, लेकिन अब इसके जल्द खत्म होने की संभावना जताई जा रही है. रविवार को सीनेट में होने वाले वोट से इसका समाधान निकल सकता है. रिपब्लिकन नेता सिनेटर जॉन थ्यून ने कहा कि 'शटडाउन समाप्त करने पर डेमोक्रेट सदस्यों के साथ डील बन रही है, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है.'

चक शूमर (डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और सीनेटर) के नेतृत्व में डेमोक्रेट्स ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव दिया था, जिसमें ‘अफोर्डेबल केयर एक्ट’ (ओबामाकेयर) की सब्सिडी को कम से कम एक साल तक के लिए बढ़ाने की बात थी. शुरुआत में रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि रिपब्लिकन एक फाइनेंशियल पैकेज पर काम कर रहे हैं, जो कुछ विभागों (जैसे वेटरन्स, फूड एड) के लिए पूरे साल का फंडिंग सुनिश्चित करेगा और गर्वनमेंट शटडाउन को खत्म करने में मदद करेगा.

अमेरिका में सरकार का शटडाउन तब होता है जब कांग्रेस (अमेरिकी संसद) समय सीमा के भीतर फाइनेंस बिल (विभागों और विभिन्न योजनाओं के लिए जरूरी बजट) पारित करने में विफल रहती है, जिससे गैर-जरूरी कामकाज ठप हो जाता है. गवर्नमंट शटडाउन समाप्त करने के लिए कांग्रेस में एक स्पेंडिंग बिल या कन्टीनुइंग रेजोल्योशन (CR) पारित होना और इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक हैं.

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में क्या है नंबर गेम?

साधारण बहुमत: 218 वोट (435 सदस्यों में से), यह मानते हुए कि 218 सदस्यों का कोरम मौजूद है. रिक्तियों या सदन में सदस्यों की अनुपस्थिति की स्थिति में, यह संख्या मतदान करने वालों के बहुमत पर आ जाती है.

प्रक्रिया: विधेयक बहुमत से पारित होते हैं; कोई फिलिबस्टर नहीं होता. हाल के कन्टीनुइंग रेजोल्योशन, जैसे सितंबर 2025 का समझौता, 217-215 के बहुमत से पारित हुए. यहां आपको बताते चलें कि फिलिबस्टर एक संसदीय प्रक्रिया है जिसमें किसी विधायी निकाय के एक या एक से अधिक सदस्य प्रस्तावित विधेयक पर बहस को इतना लंबा खींचते हैं कि निर्णय में देरी हो या उसे पूरी तरह से रोका जा सके.

US सीनेट (ऊपरी सदन) में क्या है नंबर गेम?

यूएस सीनेट में नियम XXII के तहत क्लॉचर लागू करने और बहस को समाप्त करने के लिए 60 वोटों की जरूरत होगी, जिससे फिलिबस्टर (असीमित बहस) पर काबू पाया जा सके. यदि कोई फिलिबस्टर नहीं होता है, तो इसके बाद साधारण बहुमत (51 वोट) से बिल पास हो सकता है. लेकिन अधिकांश फंडिंग विधेयकों के लिए बहुमत की व्यावहारिक सीमा 60 है. वर्तमान 53-47 के अनुपात में, रिपब्लिकन को बिल पारित कराने के लिए कम से कम 7 डेमोक्रेट या निर्दलीय सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी.

प्रक्रिया: बिना क्लॉचर के बहस अनिश्चित काल तक चल सकती है. 2025 के शटडाउन कन्टीनुइंग रेजोल्योशन को 60 वोटों के क्लॉचर के बाद सीनेट ने 67-33 से मंजूरी दी थी. संसदीय प्रक्रिया में क्लॉचर एक प्रस्ताव या प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य बहस को शीघ्र समाप्त करना होता है.

