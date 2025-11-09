scorecardresearch
 

Feedback

अमेरिका और जॉर्जिया में पकड़े गए हरियाणा के दो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर... विदेशी धरती पर भारत की बड़ी कार्रवाई

भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने विदेशों में छिपे अपराधियों पर बड़ी चोट की है. हरियाणा और पंजाब में मोस्ट वांटेड चल रहे दो कुख्यात गैंगस्टर अब विदेशी धरती पर हिरासत में हैं और दोनों को भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.

Advertisement
X
गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग और भानु राणा को विदेशी भरती पर पकड़ा गया. (Photo- ITG)
गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग और भानु राणा को विदेशी भरती पर पकड़ा गया. (Photo- ITG)

सुरक्षा एजेंसियों और हरियाणा पुलिस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है. विदेशी धरती पर गैंगस्टरों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में भारत के दो मोस्ट वांटेड अपराधी वेंकटेश गर्ग और भानु राणा को जॉर्जिया और अमेरिका में हिरासत में ले लिया गया है. दोनों पर हरियाणा और पंजाब में कई संगीन मामले दर्ज हैं.

दोनों गैंगस्टरों के खिलाफ भारत में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इन पर हरियाणा और पंजाब में कई मामले दर्ज हैं. सरकार की तरफ से विदेशों में छिपे गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

जॉर्जिया में वेंकटेश गर्ग गिरफ्तार, जल्द होगा प्रत्यर्पण

सम्बंधित ख़बरें

rahul gandhi haryana voter claim
एक घर, 501 वोटर... राहुल गांधी के दावे से सियासी हलचल का केंद्र बना होडल का ‘हाउस नंबर 265’ 
हरियाणा में बाप-बेटे की गोली मारकर हत्या 
रोहतक में डबल मर्डर से सनसनी (Photo: Screengrab)
रोहतक में रंजिश का खूनी अंत, पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या  
punjab paddy stubble burning.
हरियाणा में पराली जलने की घटनाओं में 77% की गिरावट 
Bhupinder Singh Hooda
मानेसर लैंड स्कैम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकोर्ट से झटका, CBI कोर्ट में ट्रायल का रास्ता साफ 

हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग जॉर्जिया में हिरासत में लिया गया है. इसे भारत लाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. जानकारी के मुताबिक, वेंकटेश गर्ग को बहुत जल्द जॉर्जिया से भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा है. उसे भारत लाने के लिए हरियाणा SP के नेतृत्व में एक विशेष टीम जॉर्जिया पहुंच चुकी है.

वेंकटेश गर्ग पर हरियाणा और पंजाब में कई गंभीर मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से विदेश भागकर सक्रिय था. वेंकटेश गर्ग कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के गैंग से जुड़ा हुआ है.

Advertisement

USA में कुख्यात अपराधी भानु राणा पकड़ा गया

वहीं दूसरी तरफ, अमेरिका में हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर भानु राणा हिरासत में लिया गया है. भानु राणा को जल्द भारत डिपोर्ट किया जाएगा. यह गिरफ्तारी भारत की ओर से दिए गए इनपुट और इंटरनेशनल ऑपरेशन का हिस्सा है. भानु राणा का नेटवर्क हरियाणा और पंजाब में सक्रिय रहा है और उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है भानु

पुलिस जांच में सामने आया कि भानु राणा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है. भानु राणा का नेटवर्क हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक फैला है. पंजाब में हुए एक ग्रेनेड हमले की जांच में उसका नाम सामने आया था. जांच एजेंसियों के अनुसार, अमेरिका में बैठे उसके कुछ संपर्क इस नेटवर्क से जुड़े हैं. पुलिस अब तक भानु राणा के कई साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है. उसके खिलाफ कई मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement