'कैसे-कैसे लोग हैं, नागरिकता के लिए भाई से शादी...', इल्हान उमर के खिलाफ मर्यादा पार कर गए ट्रंप!

'अमेरिका की नागरिकता पाने के लिए अपने भाई से शादी की. अब हमें बता रही हैं कि अमेरिका कैसे चलाया जाए.' ये क्रोध भरी टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है जो उन्होंने सोमालियाई मूल की डेमोक्रेटिक अमेरिकी सांसद इल्हान उमर पर की है. रिपब्लिकन ट्रंप का डेमोक्रेटिक उमर से घोर नीतिगत और वैचारिक विरोध है.

अपने ताजा ट्रूथ सोशल में ट्रंप ने इल्हान उमर को मर्यादा की सीमा तक जाकर टिप्पणी की है और उन्हें स्कम (SCUM) जैसे अनुचित शब्द कहे हैं.

ट्रंप और इल्हान उमर के बीच ताजा विवाद की वजह

डोनाल्ड ट्रंप और इल्हान उमर के बीच तनाव वैचारिक नीतिगत और व्यक्तिगत मतभेदों से उपजा है. उमर इल्हान सोमाली-अमेरिकी सांसद हैं जिन्होंने ट्रंप की प्रवास-विरोधी नीतियों जैसे- ट्रैवल बैन, शरणार्थी कार्यक्रम निलंबन और इजरायल समर्थन की आलोचना की है. ट्रंप इसे इल्हान उमर का यहूदी-विरोधी मानते हैं.

ट्रंप ने उमर की मुस्लिम पहचान और सोमाली मूल को निशाना बनाते हुए 2019 में उन्हें 'वापस अपने देश' जाने को कहा था. अब ट्रंप ने एक बार फिर से ऐसी टिप्पणी की है.

ताजा विवाद में इल्हान ने ट्रंप के समर्थक और हिंसा का शिकार हुए चार्ली कर्क को "घृणास्पद व्यक्ति" कहा और उनके समर्थकों पर "इतिहास को फिर से लिखने" का आरोप लगाया.

डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि इल्हान उमर ने दिवंगत रूढ़िवादी नेता चार्ली कर्क को श्रद्धांजलि देने वालों को "पूरी तरह से बकवास" बताया. एक कार्यक्रम में उमर ने कहा, "मुझे लगता है कि आपमें से जो लोग इस घृणित व्यक्ति के इतिहास को फिर से लिखने में रुचि रखते हैं वे पूरी तरह से बकवास कर रहे हैं.

पत्रकार मेहदी हसन के साथ एक कार्यक्रम में उन्होंने ट्रंप को भी निशाने पर लिया था. इल्हान उमर ने कहा, "आप जानते हैं, आपके पास ट्रंप जैसे लोग हैं, जिन्होंने मेरे जैसे लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काई है. ये लोग पूरी तरह से बकवास हैं, और जब हम गुस्से और दुख में हों, तो हमारे लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना जरूरी है."

इल्हान उमर की इस टिप्पणी पर रिपब्लिकन नेताओं और कर्क के समर्थकों ने तीखी टिप्पणी दी.

ट्रंप ने कहा था, 'मुझे लगता है वह एक शर्मनाक महिला है, एक हारी हुई इंसान.' इल्हान उमर की जीत पर सवाल खड़ा करते हुए ट्रंप ने कहा था कि जिस तरह से लोग वोट करते हैं, वह कमाल का है. मुझे पता है कि यह उसके इलाके के लोग हैं, वे शायद पूरी दुनिया से यहां आए हैं, और उन्होंने उसे वोट दिया है.

इल्हान मिनेसोटा के 5वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सदस्य हैं.

अब अपने ताजा पोस्ट में ट्रंप ने इल्हान उमर को लंबा-चौड़ा लेक्चर दिया है. ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा है, "इल्हान उमर का देश सोमालिया सरकार के नियंत्रण की कमी, लगातार गरीबी, भुखमरी, फिर से उभरते आतंकवाद, समुद्री डकैती, दशकों से चल रहे गृहयुद्ध, भ्रष्टाचार और व्यापक हिंसा से त्रस्त है. 70% आबादी घोर गरीबी और व्यापक खाद्य असुरक्षा में जी रही है. रिश्वतखोरी, गबन और एक निकम्मी सरकार के कारण सोमालिया को लगातार दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में गिना जाता है."

आगे ट्रंप ने कहा है कि, "यह सब होते हुए भी इल्हान उमर हमें बताती हैं कि अमेरिका कैसे चलाया जाए! क्या यही वो नहीं थीं जिसने नागरिकता पाने के लिए अपने भाई से शादी की थी? हमारे देश में कैसा कूड़ा-कर्कट है, जो हमें बता रहा है कि क्या करना है और कैसे करना है."

इल्हान उमर स्वयं एक सोमाली शरणार्थी हैं और 1995 में अमेरिका आई थीं, वे बतौर शरणार्थी 5 साल तक अमेरिका में रहीं. वर्ष 2000 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिली. इल्हान कश्मीर पर भारत विरोधी बयान देने के लिए भारत में भी चर्चा में रहती हैं.

