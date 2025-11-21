रंजिश से मुलाकात तक... व्हाइट हाउस में ममदानी से बातचीत के लिए सहमत हुए डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वे शुक्रवार को न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले ज़ोहरान ममदानी को ओवल ऑफिस में होस्ट करेंगे. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “न्यूयॉर्क शहर के कम्युनिस्ट मेयर, ज़ोहरान ‘क्वामे’ ममदानी ने मीटिंग के लिए कहा है.”

और पढ़ें

ट्रंप ने आगे कहा कि दोनों पक्ष मान गए हैं और आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी." यह मीटिंग दो ऐसे नेताओं को एक साथ ला रही है, जिन्होंने कई महीनों तक एक-दूसरे पर निशाना साधा है.

इससे रिपब्लिकन प्रेसिडेंट और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी के बीच तनाव का सामना हो सकता है या तनाव कम होने की एक दुर्लभ शुरुआत हो सकती है.

'यह मेरी जिम्मेदारी है कि...'

गुरुवार को रिपोर्टर्स से बात करते हुए जोहरान ममदानी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे 'शहर में अफ़ोर्डेबिलिटी क्राइसिस के बारे में फैक्ट्स शेयर करेंगे' और ज़ोर देकर कहा कि वे न्यूयॉर्क में रहना आसान बनाने के लिए किसी के भी साथ काम करने को तैयार हैं. ममदानी ने कहा, “यह पक्का करना मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इस शहर को और ज़्यादा अफ़ोर्डेबल बनाने की कोशिश में कोई कसर न छोड़ूं और यह एक ऐसी मीटिंग है, जहां मैं इस शहर को अपना घर कहने वाले हर एक शख्स के लिए अफ़ोर्डेबिलिटी एजेंडा, पब्लिक सेफ़्टी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बारे में बात करने के लिए उत्सुक हूं.”

Advertisement

जोहरान ममदानी स्पोक्सपर्सन, डोरा पेकेक ने कहा कि न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर के लिए ओवल ऑफिस जाना आम बात है. उन्होंने आगे कहा कि ममदानी 'पब्लिक सेफ्टी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और अफोर्डेबिलिटी एजेंडा' का मुद्दा उठाने का प्लान बना रहे हैं, जिसके लिए सिर्फ दो हफ्ते पहले दस लाख से ज़्यादा न्यूयॉर्क वालों ने वोट किया था.

यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क का Ballot Battle...धमकियों के बावजूद क्यों ज़ोहरान ममदानी को हरा नहीं पाए ट्रंप? 5 फैक्टर

याद आए ट्रंप के बयान...

ममदानी के साथ मीटिंग से जुड़ा ट्रंप का पोस्ट देश के सबसे बड़े म्युनिसिपल ऑफिस की रेस के दौरान उनके तीखे बयानों की याद दिलाता है. ट्रंप ने बार-बार ममदानी को कम्युनिस्ट कहा और कसम खाई कि अगर न्यूयॉर्क के लोग उन्हें चुनते हैं, तो वे फेडरल फंड में कटौती करेंगे. उन्होंने ममदानी को डिपोर्ट करने की भी बात कही, जो युगांडा में पैदा हुए थे और 2018 में US के नागरिक बन गए थे.

हालांकि, व्हाइट हाउस ने इस इनविटेशन को खुलेपन की निशानी के तौर पर पेश किया है. प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि यह मीटिंग प्रेसिडेंट की अपने सबसे कड़े आलोचकों से भी बात करने की इच्छा के बारे में बहुत कुछ बताती है. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह बहुत कुछ बताता है, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यह इस बात को भी दिखाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप किसी से भी मिलने, किसी से भी बात करने और अमेरिकी लोगों की तरफ से जो सही है, वह करने की कोशिश करने को तैयार हैं.”

Advertisement

जोहरान ममदानी जनवरी में ऑफिशियली ऑफिस की जिम्मेदारियां संभालेंगे. उन्होंने इस हफ़्ते की शुरुआत में कहा था कि उनकी टीम ने मीटिंग के लिए व्हाइट हाउस से गुजारिश की थी. ट्रंप ने रविवार रात को कन्फर्म किया कि वह ममदानी से मिलना चाहते हैं और रिपोर्टर्स से कहा, “हम कुछ न कुछ कर लेंगे.”

---- समाप्त ----