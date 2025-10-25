scorecardresearch
 

Feedback

'वह ड्रग लीडर और बुरा आदमी', डोनाल्ड ट्रंप की अब इस देश के राष्ट्रपति से ठनी! लगा दिया बैन

ट्रंप प्रशासन का यह फैसला अमेरिका-कोलंबिया रिश्तों में नई खाई पैदा कर सकता है. राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर प्रतिबंध लगाने से न सिर्फ अमेरिका और कोलंबिया के बीच टकराव बढ़ेगा, बल्कि लैटिन अमेरिका में अमेरिकी नीति की दिशा को भी प्रभावित करेगा.

Advertisement
X
डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार ने कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर प्रतिबंध लगाया. (Photo: AP)
डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार ने कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर प्रतिबंध लगाया. (Photo: AP)

अमेरिका ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो (Gustavo Petro) पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है. यह कदम ट्रंप प्रशासन और अमेरिका के पुराने सहयोगी इस लैटिन अमेरिकी देश के बीच बढ़ते तनाव को और गहरा कर सकता है. अमेरिका ने ये प्रतिबंध उस समय लगाए, जब ट्रंप ने पेट्रो पर आरोप लगाया कि उन्होंने कोलंबिया से अमेरिका में कोकीन की तस्करी रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

पिछले कुछ हफ्तों से वॉशिंगटन और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. अमेरिकी सेना ने दक्षिण कैरेबियन क्षेत्र में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में संदिग्ध जहाजों पर हमले किए हैं, जिन पर अमेरिका का दावा है कि वे ड्रग्स लेकर जा रहे थे. हालांकि, उसकी ओर से अब तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने पेट्रो को बताया 'ड्रग लीडर'

सम्बंधित ख़बरें

Amidst tensions with Venezuela, America deployed its largest aircraft carrier USS Gerald R Ford in the Caribbean Sea
वेनेजुएला पर हमला करेगा अमेरिका? कैरेबियन सागर में तैनात किए 5000 सैनिक और 75 जेट  
sanctions on russia
ट्रंप के बैन के जवाब में पुतिन की धमकी, क्या फिर मंडराया न्यूक्लियर जंग का खतरा? 
जॉन किरियाकू ने दावा किया कि अमेरिका तानाशाहों के साथ काम करना पसंद करता है (File Photo: AP)
'मुशर्रफ ने US को सौंप दी थी परमाणु हथियारों की चाबी...', अमेरिका के पूर्व अफसर का खुलासा 
सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने दावा किया कि अमेरिका को लगा कि 2002 में पाकिस्तान और भारत के बीच जंग शुरू होगी (Photo: ITG)
'US को 2002 में लगा कि भारत-PAK के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा...', पूर्व CIA अधिकारी का बड़ा खुलासा 
पीयूष गोयल ने कहा कि भारत दबाव में आकर फैसले नहीं लेता (Photo: PTI)
'यूरोप को छूट, तो भारत निशाने पर क्यों?', तेल के व्यापार पर बोले मंत्री पीयूष गोयल 

गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका पर कै​रेबियन सागर में एयरस्ट्राइक करके निर्दोष लोगों की 'हत्या' करने का आरोप लगाया था. जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबियाई राष्ट्रपति को 'अवैध ड्रग लीडर' और 'बुरा आदमी' कहकर संबोधित किया था. पेट्रो, जिनका अब सिर्फ 10 महीने का कार्यकाल बाकी है, लंबे समय से इन अमेरिकी सैन्य हमलों के विरोधी रहे हैं. वह कोलंबिया में छह दशकों से चल रहे संघर्ष को शांति वार्ताओं और आत्मसमर्पण समझौतों के जरिए खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'कनाडा रंगे हाथों पकड़ा गया...', टैरिफ पर Ad से भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, बोले- अब ट्रेड वार्ता खत्म

अमेरिका ड्रग तस्करी बर्दाश्त नहीं करेगा

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बयान जारी करते हुए कहा, 'जब से राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो सत्ता में आए हैं, कोलंबिया में कोकीन का उत्पादन दशकों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है. इससे अमेरिका में ड्रग्स की बाढ़ आ गई है और हमारे नागरिक इस जहर के शिकार हो रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'राष्ट्रपति पेट्रो ने कोलंबिया में ड्रग कार्टेल्स को फलने-फूलने का भरपूर मौका दिया है और इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि हम ड्रग तस्करी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे.'

कोलंबिया किसी के दबाव में नहीं झुकेगा

ट्रंप ने 23 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा था कि 'पेट्रो न सिर्फ असफल नेता हैं बल्कि एक अवैध ड्रग डीलर हैं, जिन्होंने अपने देश को अपराधियों के हवाले कर दिया है.' कोलंबिया सरकार ने एक बयान जारी करके अमेरिका के इस कदम को 'गंभीर कूटनीतिक आक्रमण' बताया है. राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा,'अमेरिका की कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है. कोलंबिया कभी बाहरी दबाव में नहीं झुकेगा. हमने अपने देश में शांति और न्याय के लिए संघर्ष किया है.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: एशिया में फिर आमने-सामने होंगे ट्रंप और शी जिनपिंग, US-China में व्यापार तनाव के बीच अहम वार्ता की तैयारी

कोलंबिया के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिकी राजदूत को तलब कर राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया है और कहा है इस तरह की बयानबाजी से दोनों देशों के बीच सहयोग पर गंभीर असर पड़ेगा. कैरेबियन सागर में अमेरिका की लगातार बढ़ती सैन्य तैनाती पर लैटिन अमेरिका के देशों ने चिंता जताई है. ब्राजील और चिली ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि 'कूटनीतिक समाधान' ही किसी भी समस्या को हल करने का सबसे उपयुक्त रास्ता है, जबकि मेक्सिको ने ट्रंप प्रशासन के क्षेत्र में एयरक्राफ्ट कैरियर 'यूएसएस जेराल्ड फोर्ड' तैनात करने के फैसले को 'एकतरफा और असंतुलित' कदम बताया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Advertisement