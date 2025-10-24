एशिया में फिर आमने-सामने होंगे ट्रंप और शी जिनपिंग, US-China में व्यापार तनाव के बीच अहम वार्ता की तैयारी

चीन ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू शहर में आयोजित होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) सम्मेलन में शामिल होंगे. इस दौरान वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे, जहां दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव को कम करने के प्रयासों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बताया कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यंग के निमंत्रण पर शी जिनपिंग 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक राज्य यात्रा पर रहेंगे और 32वें APEC आर्थिक नेताओं की बैठक में हिस्सा लेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि चीन और अमेरिका दोनों देशों के प्रमुखों के बीच संभावित बैठक को लेकर निकट संवाद बनाए हुए हैं.

अमेरिका ने भी दोनों नेताओं की मीटिंग की पुष्टि की थी

वहीं, व्हाइट हाउस ने पहले ही पुष्टि की थी कि ट्रंप और शी के बीच 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में द्विपक्षीय बैठक होगी. यह बैठक ट्रंप की तीन देशों मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा के आखिरी चरण में आयोजित की जाएगी. APEC सम्मेलन का औपचारिक आयोजन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होगा.

यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध फिर तेज हो गया है. बीजिंग ने दुर्लभ खनिज (रेयर अर्थ) के निर्यात पर नियंत्रण सख्त करने के संकेत दिए हैं, वहीं वाशिंगटन ने चीन पर नए टैरिफ और तकनीकी प्रतिबंधों की धमकी दी है.

ट्रंप ने दौरा रद्द करने की दी थी चेतावनी

ट्रंप, जिन्होंने कुछ सप्ताह पहले बढ़ते तनाव के कारण इस मुलाकात को रद्द करने की चेतावनी दी थी, ने बुधवार को कहा था कि वे हर मुद्दे पर समझौते की उम्मीद करते हैं.

वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि वे शी जिनपिंग के साथ बैठकर कई बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें अमेरिकी किसानों की स्थिति और फेंटानिल निर्यात प्रमुख होंगे. उन्होंने

यह बताते हुए कि अमेरिका चीन पर मादक पदार्थों के प्रीकर्सर रसायनों को रोकने में नाकामी का आरोप लगाता रहा है, कहा कि मैं उनसे सबसे पहले फेंटानिल पर बात करूंगा.

अमेरिकी विश्लेषकों ने हालांकि इस बैठक से किसी बड़े परिणाम की उम्मीद नहीं जताई है. एक पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से कहा, “दोनों पक्ष आत्मविश्वास से भरे हैं. दोनों को लगता है कि दूसरा देश उनसे ज्यादा जरूरतमंद है. और यही स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है क्योंकि दोनों को लगता है कि वे ‘एस्केलेशन डॉमिनेंस’ रखते हैं.”

सबसे पहले मलेशिया पहुंचेंगे ट्रंप

व्हाइट हाउस के अनुसार, ट्रंप शुक्रवार को वॉशिंगटन से एशिया यात्रा पर रवाना होंगे. वे सबसे पहले मलेशिया पहुंचेंगे जहां आसियान (ASEAN) शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें वे अपने पहले कार्यकाल के दौरान कई बार अनुपस्थित रहे थे.

इस यात्रा के दौरान ट्रंप जापान, मलेशिया और दक्षिण कोरिया के नेताओं से द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे. वहीं, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और चीन के उप-प्रधानमंत्री हे लीफेंग भी इसी हफ्ते मलेशिया में मिलेंगे, ताकि ट्रंप-शी वार्ता की नींव तैयार की जा सके.

