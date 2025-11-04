US: एयरपोर्ट्स पर लंबी लाइन और फ्लाइट्स में देरी, अमेरिकी शटडाउन से हवाई सेवाएं चरमराईं

अमेरिकी सरकार के शटडाउन ने विमानन प्रणाली को प्रभावित किया है. 32 लाख से ज्यादा यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द या विलंबित हुईं हैं. शटडाउन के 34वें दिन तक खिंच जाने की वजह से ऐसा हुआ है. यह घटना अमेरिकी एयरपोर्ट्स और पूरे विमानन सेक्टर में हो रही है. यह इसलिए हुआ है क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की अनुपस्थिति दर (Absences) बहुत ज्यादा है और वे बिना वेतन के काम कर रहे हैं. इस वजह से उड़ानों में देरी हो रही है.

एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़, टी.एस.ए. (TSA) चेकप्वाइंट्स पर कर्मचारियों की कमी और फ्लाइट्स रद्द होने की खबरें सामने आ रही हैं. रिपोर्टों में कहा गया है कि जे.एफ.के. जैसे एयरपोर्ट्स पर रद्द हुई फ्लाइट्स का अंबार सामान से भी तेज़ी से लग रहा है.

इस लंबे शटडाउन ने एयरलाइन में देरी को बढ़ा दिया है, जिससे 32 लाख यात्री प्रभावित हुए हैं. कई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वेतन के बिना काम करने या दूसरा काम करने पर मजबूर हैं.

अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर असर

गैर-पक्षपाती कांग्रेस बजट कार्यालय के मुताबिक, इस शटडाउन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को $7 बिलियन से $14 बिलियन के बीच नुकसान होने का अनुमान है. यू.एस. ट्रैवल एसोसिएशन के अध्यक्ष जियोफ फ्रीमैन ने कहा है कि हवाई यात्रा की पहली प्राथमिकता सुरक्षा है, लेकिन यात्रियों को देरी, रद्दीकरण और हवाई यात्रा के अनुभव पर विश्वास खोने की गैर-जरूरी कीमत चुकानी पड़ेगी.

कांग्रेस से अपील...

शटडाउन की वजह से 13 हजार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और 50 हजार टी.एस.ए. अधिकारी बिना वेतन के काम करने को मजबूर हैं. इस बीच, ट्रैवल एसोसिएशन ने कांग्रेस को सोमवार को एक पत्र लिखकर थैंक्सगिविंग यात्रा की भीड़ से पहले संघीय सरकार को फिर से खोलने का आग्रह किया है. 500 संगठनों द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में कहा गया है कि 60% अमेरिकी अपनी यात्रा योजनाओं पर पुनर्विचार कर रहे हैं.

