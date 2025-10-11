अमेरिका देगा कतर को बड़ा सैन्य सहयोग! इडाहो में बनेगा कतरी वायु सेना का ट्रेनिंग सेंटर

अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कतर के साथ एक समझौता किया है. इस समझौते के तहत कतर को अमेरिका के इडाहो राज्य में एक वायु सेना सुविधा बनाने की अनुमति दी जाएगी. यह सुविधा माउंटेन होम एयरबेस पर स्थापित की जाएगी. यहां खाड़ी देश के पायलटों को F-15 लड़ाकू जेट उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा. यह समझौता शुक्रवार को पेंटागन में कतरी समकक्ष सऊद बिन अब्दुल्रहमान अल-थानी के साथ एक बैठक के दौरान हुआ.

रक्षा सचिव हेगसेथ ने पत्रकारों को बताया, "आज हम इडाहो में माउंटेन होम एयरबेस पर एक कतरी एमिरी वायु सेना सुविधा बनाने के लिए स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं."

यह स्थान कतरी F-15 और पायलटों के एक दल की मेजबानी करेगा. इसका मकसद दोनों देशों के संयुक्त प्रशिक्षण को बढ़ाना, मारक क्षमता और पारस्परिकता को बढ़ाना है.

कतर की मध्यस्थता की भूमिका

हेगसेथ ने गाजा संघर्ष विराम और बंधकों की वापसी सौदे को सुरक्षित करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों में कतर की 'पर्याप्त भूमिका' की तारीफ की. कतर ने मिस्र और तुर्की के साथ मिलकर इजरायल और हमास के बीच महीनों चली अप्रत्यक्ष बातचीत के दौरान एक सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभाई है. हेगसेथ ने अल-थानी से कहा कि आप हम पर भरोसा कर सकते हैं.

सुरक्षा समझौता और अमेरिकी सैन्य अड्डा

Advertisement

पिछले महीने, राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर की रक्षा के लिए अमेरिकी सेना सहित सभी उपायों का उपयोग करने की प्रतिज्ञा करते हुए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे. यह कदम अमेरिका और एक प्रमुख अरब सहयोगी के बीच एक असाधारण सुरक्षा समझौते जैसा है, जो NATO गठबंधन के पहलुओं की नकल करता है. कतर मिडिल ईस्ट में अल-उदेइद नामक वॉशिंगटन के सबसे बड़े सैन्य बेस की मेजबानी करता है.

---- समाप्त ----