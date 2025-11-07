जेडी वेंस और एरिका किर्क ने इमोशनल होकर क्या बात की? लिप रीडर ने किया खुलासा

टर्निंग पॉइंट यूएसए (Turning Point USA) के संस्थापक चार्ली किर्क (Charlie Kirk) की विधवा एरिका किर्क और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच की एक शांत बातचीत हुई, जिसने लोगों का खूब ध्यान खींचा. एरिका ने अपने पति की हत्या के बाद पहली बार पब्लिक गेदरिंग के दौरान यह बातचीत की. एक लिप-रीडर ने उनकी बातचीत का खुलासा किया है.

एरिका ने पिछले बुधवार को यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में एक टर्निंग पॉइंट USA कैंपस इवेंट में जेडी वेंस का परिचय कराया.

एरिका ने उपराष्ट्रपति को 'एक बहुत, बहुत प्रिय दोस्त' बताया, जिससे 10 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं. एरिका ने चार्ली किर्क की हत्या के बाद टर्निंग पॉइंट USA की CEO का पद संभालकर अपने पति की विरासत को जिंदा रखने का काम किया है.

सार्वजनिक जांच का सामना

अपने पति की हत्या के बाद से, एरिका को लगातार सार्वजनिक जांच का सामना करना पड़ा है, जिसमें उनकी मौत के बाद बहुत जल्दी काम पर लौटने की आलोचना भी शामिल है. सोशल मीडिया यूजर्स ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ उनकी निकटता के बारे में भी अटकलें लगाईं थीं.

टर्निंग पॉइंट USA के एक प्रोग्राम में, एरिका ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का परिचय कराते हुए चार्ली को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा, "कोई भी मेरे पति की जगह नहीं ले सकेगा, लेकिन मुझे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस में अपने पति की कुछ समानताएं दिखती हैं." दोनों के मंच पर गले मिलने की तस्वीरें वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हुई.

लिप-रीडर ने क्या बताया?

पेशेवर लिप-रीडर निकोला हिकलिंग के मुताबिक, जो बातचीत हुई, वह दिल तोड़ देने वाली थी. हिकलिंग ने 'द मिरर' को बताया कि जब वे अलग हुए, तो वेंस ने धीरे से उनसे कहा, "मुझे तुम पर गर्व है." आंसू रोकते हुए एरिका ने जवाब दिया, "इससे वह वापस नहीं आएंगे."

यह इमोशनल लम्हा चार्ली किर्क की हत्या के कुछ हफ्तों बाद देखने को मिला है. चार्ली किर्क की हत्या 10 सितंबर को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में मंच पर गोलीबारी में हुई थी, जिसमें 31 वर्षीय रूढ़िवादी कार्यकर्ता और ट्रंप के करीबी सहयोगी की मौत हो गई थी.

एरिका (36) ने अपने पति की मौत के बाद टर्निंग पॉइंट USA के CEO का पद संभाला. हिकलिंग की लिप-रीडिंग के मुताबिक, मंच पर जाने से ठीक पहले उन्होंने कथित तौर पर अपने सहायक से कहा था, "मैं यह नहीं कर सकती. मैं यह नहीं करना चाहती."

चार्ली की आवाज और दर्शकों का समर्थन

जैसे ही रोशनी कम हुई, भीड़ ने चार्ली किर्क की ही आवाज सुनी, जो एक पुराने इवेंट का प्री-रिकॉर्डेड क्लिप था, जिसमें वह अपनी विधवा का परिचय करा रहे थे. भावुक एरिका ने अपनी आंखें पोंछीं और समर्थकों से कहा, "आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं है कि आप सभी का मेरी जिंदगी में होना कितना मददगार है. आप मुझे मेरे पति से और भी जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं."

वेंस ने की चार्ली की तारीफ

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दिवंगत कार्यकर्ता को 'राजनीति में सबसे प्रभावी शख्स' बताया है. एरिका ने वेंस के गले मिलने को आपसी सम्मान और साझा मिशन बताया था.

