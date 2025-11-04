scorecardresearch
 

'मेरी हर मुस्कान, हर आंसू पर नजर है...', जेडी वांस के साथ वायरल HUG के बाद एरिका किर्क ने तोड़ी चुप्पी

एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस को गले लगाने के बाद वायरल हुए वीडियो पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपने पति के हत्यारे के खिलाफ हत्या के मुकदमे में पारदर्शिता और कैमरों की व्यवस्था करने का आग्रह किया है.

जेडी वांस और एरिका किर्क को लेकर सोशल मीडिया में चर्चाएं हो रही हैं. (Photo: ITG)
जेडी वांस और एरिका किर्क को लेकर सोशल मीडिया में चर्चाएं हो रही हैं. (Photo: ITG)

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस और एरिका किर्क के बीच क्या चल है? एरिका किर्क ने जेडी वांस को भावुक होकर गले लगाया तो अमेरिका और दुनिया में क्या क्या चर्चाएं होने लगी. इन तमाम गॉसिप पर एरिका किर्क ने खुद सफाई दी है. लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि एरिका किर्क कौन हैं? 

एरिका किर्क कंजर्वेटिव अमेरिकी संगठन टर्निंग पॉइंट यूएसए की सीईओ और चेयरपर्सन हैं. उनके पति चार्ली किर्क ट्रंप की कुछ ही महीने अमेरिका में हत्या कर दी गई थी. चार्ली किर्क ट्रंप के समर्थक थे और अमेरिका को लेकर कंजरवेटिव रवैया रखते थे. 

चार्ली किर्क की हत्या के बाद उनकी पत्नी एरिका किर्क ने एक भावुक संदेश में कहा था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस और उनके पति के बीच कई समानताएं हैं. इस दौरान जेडी वांस को एरिका का भावुक होकर गले लगाना सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना है. 

अपने पहले साक्षात्कार में एरिका ने कहा है कि मेरी पति की हत्या के बाद मेरी हर हरकत, हर मुस्कान और हर आंसू पर नजर रखा जा रहा है. हम सब कैमरे लगाने के हकदार हैं? 

ये इंटरव्यू अभी ऑन एयर नहीं हुआ है. लेकिन इस इंटरव्यू के वीडियो क्लिप की चर्चा है.

इस एरिका किर्क और जेडी वांस की चर्चा की एक और भी वजह है. ये वजह है जेडी वांस का अपनी भारतीय मूल की पत्नी को लेकर दिया गया बयान. जेडी वांस ने अपनी पत्नी उषा वांस के हिंदू धर्म के बारे में कहा कि वह हिंदू परिवार में बड़ी हुईं. वांस ने दावा किया कि उनकी पत्नी धार्मिक रूप से सक्रिय नहीं थीं. वे आशा करते हैं कि वह एक दिन ईसाई धर्म अपनाएंगी. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ईश्वर ने सभी को स्वतंत्र इच्छा दी है.

एरिका किर्क ने अपने इंटरव्यू में पति की हत्या से जुड़े मुकदमे की बात की. और कहा कि इसके सबूत सभी को देखने चाहिए. 

एरिका ने मुकदमे में पूरी पारदर्शिता का आग्रह करते हुए कहा कि सबूत सभी को देखने चाहिए. उन्होंने पूछा, "पारदर्शी क्यों नहीं?" "छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है. सबको असली बुराई देखने दो. इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ सकता है."

इंटरव्यू के दौरान जब वाटर्स ने उनके दिवंगत पति को श्रद्धांजलि देने वाला एक वीडियो चलाया तो एरिका की आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने धीरे से कहा, "माफ़ करना दोस्तों, मुझे बस एक सेकंड का समय दो." "यह उनका अब तक का सबसे लंबा वीडियो है जो मैंने देखा है. मुझे बस एक सेकंड का समय दो." वाटर्स ने चार्ली किर्क को पश्चिमी सभ्यता को बचाने के मिशन पर निकले एक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया.

 एरिका ने जवाब दिया, "मैंने किसी चीज के लिए साइन अप नहीं किया है. मैंने तो बस अपने जीवन के प्यार से शादी कर ली थी."

इसी दौरान उन्होंने कहा, "जब मेरे पति की हत्या हुई, तब हर तरफ कैमरे लगे थे." उन्होंने आगे कहा, "मेरे दोस्तों और परिवार के हर तरफ कैमरे लगे थे, शोक मना रहे थे. मेरे हर तरफ कैमरे लगे थे- मेरी हर हरकत, हर मुस्कान, हर आंसू पर नजर रख रहे थे. हम सब कैमरे लगाने के हकदार हैं."

आलोचनाओं के घेरे में 

अपने पति की हत्या के बाद से एरिका को लगातार सार्वजनिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. इसमें उनकी मृत्यु के तुरंत बाद काम पर लौटने की आलोचना भी शामिल है.  उन्होंने अपने पति की रूढ़िवादी विरासत को आगे बढ़ाते हुए टर्निंग पॉइंट यूएसए की सीईओ का पद संभाला. 

हाल ही में मिसिसिपी विश्वविद्यालय में आयोजित टर्निंग पॉइंट यूएसए के एक कार्यक्रम में एरिका ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का परिचय देते हुए चार्ली को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा, "मेरे पति की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मुझे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस में अपने पति जैसी कुछ समानताएं नजर आती हैं."
 
जब एरिका ने जेडी को लगाया गले

कुछ दिन पहले एरिका और जेडी ने एक दूसरे को गले लगाया था. उन्होंने इसे आपसी सम्मान और साझा मिशन बताया था. तस्वीरें वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान इस ओर गया और सोशल मीडिया यूजर्स उनकी नजदीकियों के बारे में अटकलें लगाने लगे.

इन सब चर्चाओं के बावजूद एरिका जोर देकर कहती हैं कि उनका ध्यान अपने दिवंगत पति के मिशन और अपनी आस्था पर केंद्रित है. उन्होंने कहा, "हम कभी डर में नहीं रहे, अगर हम रहते, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते. जब ईश्वर को पता चलेगा कि मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है, तब मेरा दिन और मेरा समय आएगा."

