ट्रंप के 'ज़ीरो आभार' वाले बयान के बाद आया ज़ेलेंस्की का 'थैंक यू, अमेरिका' पोस्ट

डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यूक्रेन पर युद्ध में वॉशिंगटन की कोशिशों के लिए 'ज़ीरो आभार' दिखाने का आरोप लगाने के कुछ ही घंटों बाद, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक सोशल-मीडिया मैसेज में यूनाइटेड स्टेट्स को धन्यवाद दिया और US प्रेसिडेंट की तारीफ़ की.

ज़ेलेंस्की का 'थैंक यू, अमेरिका'. यह मैसेज तब आया, जब US, यूरोपियन और यूक्रेनी अधिकारी जिनेवा में अमेरिका के बनाए शांति प्लान को बचाने के लिए मिले, जिसके बारे में कीव को डर है कि यह मॉस्को के पक्ष में तेज़ी से झुक सकता है.

ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, "अमेरिका की लीडरशिप ज़रूरी है, अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप सिक्योरिटी के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम जितना हो सके उतना कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम करते रहेंगे."

ज़ेलेंस्की ने यूरोप और G7 और G20 देशों के ग्रुप को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस सपोर्ट को बनाए रखने की कोशिशें ज़रूरी थीं. उन्होंने लिखा, "इसीलिए हम शांति की दिशा में हर पॉइंट पर, हर कदम पर इतनी सावधानी से काम कर रहे हैं. सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए, जिससे हम सच में इस युद्ध को खत्म कर सकें और युद्ध को दोबारा होने से रोक सकें."

यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने एक और लंबा मैसेज पोस्ट किया, जिसमें जंग में रूस के बर्ताव की पूरी तरह से बुराई की गई. ज़ेलेंस्की ने ज़ोर देकर कहा कि मॉस्को ने अकेले ही लड़ाई शुरू की और इसे खत्म करने से मना कर दिया है, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हमला कर रहे थे. इस बात की बिल्कुल परवाह किए बिना कि वह अपने कितने लोगों को खोते हैं और हमारे कितने लोगों को मारते हैं.

उन्होंने उन साफ़ आदेशों की बुराई की, जो रूसी कमांडरों को 'जैसे चाहें' मारने की इजाज़त देते हैं, रूस पर यूक्रेनी बच्चों को किडनैप करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि क्रेमलिन एक लंबे, दूरगामी संघर्ष की तैयारी कर रहा है.

ज़ेलेंस्की ने फिर से पश्चिमी मदद की भूमिका पर ज़ोर दिया. उन्होंने लिखा, "यूक्रेन यूनाइटेड स्टेट्स का, हर अमेरिकी दिल का और पर्सनली प्रेसिडेंट ट्रंप का शुक्रगुज़ार है, उस मदद के लिए जो, जैवलिन से शुरू होकर यूक्रेनी जानें बचा रही है."

टॉप डिप्लोमैट्स जेनेवा में मिले...

ज़ेलेंस्की की यह बात ट्रंप के यूक्रेन की लीडरशिप की कड़ी आलोचना करने के कुछ घंटों बाद आई. ट्रंप ने कहा कि कीव ने बड़ी मिलिट्री और फाइनेंशियल मदद मिलने के बावजूद 'कोई आभार नहीं' जताया. ट्रंप ने कहा कि जिसे उन्होंने सही लीडरशिप कहा, उसके तहत युद्ध 'कभी नहीं होता' और बार-बार यह दावा किया कि यूरोप एनर्जी इंपोर्ट के ज़रिए रूस को फंड देता रहा.

यह मैसेज स्विट्जरलैंड में यूक्रेन के प्रस्तावित 28-पॉइंट वाले शांति प्लान पर बातचीत शुरू होने के तुरंत बाद आया. सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो की लीडरशिप में US डेलीगेशन ने यूक्रेनी नेगोशिएटर्स से मुलाकात की, जिसे रॉयटर्स ने 'कठोर माहौल' बताया.

ट्रंप के सपोर्ट वाले US प्रपोज़ल के मुताबिक, यूक्रेन को इलाका छोड़ना होगा, अपनी मिलिट्री ताकत कम करनी होगी और ऑफिशियली अपने NATO की ख्वाहिश को छोड़ना होगा.

यूक्रेन 2022 के बाद से अपने सबसे कमज़ोर दौर में बातचीत कर रहा है. रूसी सेनाएं पूरब में धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं, जिसमें पोक्रोव्स्क का अहम केंद्र भी शामिल है. इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूसी हमलों के बाद कीव में बिजली की भारी कमी हो गई है, जबकि एक बड़े भ्रष्टाचार कांड ने कैबिनेट में उथल-पुथल मचा दी है.

