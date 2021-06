एंटोनियो गुटेरेस फिर बने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, दूसरी बार की गई नियुक्ति

सयुंक्त राष्ट्र ( यूएन) द्वारा शुक्रवार को एंटोनियो गुटेरेस को फिर महासचिव के पद के लिए चुन लिया गया है. सर्वसम्मति से तय हुआ कि उन्हें दूसरा कार्यकाल भी दिया जाना चाहिए. एंटोनियो गुटेरेस का दूसरा कार्यकाल जनवरी 2022 से शुरू होगा और वे इस पद पर 31 दिसंबर 2026 तक रहेंगे. इससे पहले 2017 में वह पहली बार महासचिव के पद पर नियुक्त किए गए थे.

एंटोनियो गुटेरेस फिर बने यूएन महासचिव

बतौर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का काम सभी की नजरों में शानदार रहा है. मुश्किल परिस्थितियों में उनका संवाद स्थापित करने की ताकत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है और उसी वजह से 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें भरपूर समर्थन मिला है. भारत की तरफ से भी एंटोनियो गुटेरेस का समर्थन किया गया था और बतौर महासचिव उनके काम को बढ़िया बताया.

एंटोनियो गुटेरेस ने क्या कहा?

अब जब एंटोनियो गुटेरेस को दूसरी बार ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो वे भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वे ज्यादा जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं. ट्वीट में लिखा, 'मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मुझ में इतना विश्वास दिखाया गया है और मुझे दूसरी बार बतौर महासचिव चुना गया. ये काफी सम्मान की बात है और ये पद सिर्फ नेक कार्य करने के लिए बना है.'

I am deeply honoured and grateful for the trust placed in me to serve as the Secretary-General of the United Nations for a second term.



Serving the @UN is an immense privilege and a most noble duty.