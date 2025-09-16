'कोई भी विदेशी अरबपति हमें कमजोर नहीं...', एंटी-इमिग्रेशन मार्च को लेकर ब्रिटेन की गृह सचिव ने एलॉन मस्क को घेरा

ब्रिटेन की गृह सचिव शबाना महमूद ने एंटी-इमिग्रेशन मार्च में हुए हिंसक प्रदर्शन की कड़ी निंदा की. साथ ही अमेरिका के अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क को ब्रिटेन के लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए आड़े हाथों लिया. इतना ही नहीं, उन्होंने मस्क को दुश्मन अरबपति कहकर संबोधित किया. दरअसल, ये प्रदर्शन शनिवार को सेंट्रल लंदन में हुआ था, जिसमें एक लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए थे. इस मार्च का आह्वान टॉमी रॉबिन्सन ने किया था.

एजेंसी के मुताबिक हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण देते हुए शबाना महमूद ने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश नागरिक भी उनके जैसे दिखते हैं. उन्होंने कहा कि हम एक सहिष्णु और विविधता वाला देश हैं. आप इंग्लिश हो सकते हैं, जिनकी जड़ें यहां 1000 साल पुरानी हों, लेकिन आप मेरे जैसे ही दिखते हैं.

शबाना महमूद ने कहा कि शनिवार को 1 लाख से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों ने लंदन में मार्च किया. ऐसा करके कई लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध किया. लेकिन सभी ने ऐसा नहीं किया. कुछ उपद्रवियों ने बहादुर पुलिस अधिकारियों पर हमला किया, जो शांति बनाए रखने के लिए वहां मौजूद थे. उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शन के दौरान 26 पुलिस अधिकारी घायल हुए और 24 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए. उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल लोग देश का असली चेहरा नहीं हैं.

शबाना ने कहा कि उन उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानून सख्ती से निपटेगा. लेकिन जो लोग शनिवार को हिंसा पर उतर आए, वे इस देश की असली पहचान नहीं हैं. जब कोई विदेशी अरबपति (एलॉन मस्क) हमारे नागरिकों से हमारे प्राचीन लोकतंत्र के खिलाफ लड़ने का आह्वान करता है, तो मुझे पता है कि अधिकांश लोग सिर हिलाकर इसका जवाब देते हैं. क्योंकि हम वास्तव में एक सहिष्णु देश हैं.

वहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भी इस हिंसा की कड़ी निंदा की और कहा कि स्टॉर्ज क्रॉस और यूनियन जैक झंडे एकता के प्रतीक हैं, न कि विभाजन का कारण.



मस्क और टॉमी रॉबिन्सन का विवादित योगदान

यह प्रदर्शन टॉमी रॉबिन्सन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें अमेरिकी टेक अरबपति एलॉन मस्क ने वीडियो लिंक के माध्यम से लोगों को संबोधित किया. मस्क ने प्रदर्शनकारियों से कहा था कि लड़ो या मर जाओ. वहीं, गृह सचिव ने कहा कि यह अपमानजनक था और ब्रिटिश लोकतंत्र पर हमला करने वाला कोई भी विदेशी अरबपति, चाहे वह राज्य हो या अमीर, देश को कमजोर नहीं कर सकता.



विरोध प्रदर्शन के बीच झड़पें

टॉमी रॉबिन्सन ने प्रदर्शनकारियों से कहा था कि ब्रिटेन की अदालतें अवैध प्रवासियों के अधिकार स्थानीय समुदाय से ऊपर मानती हैं. प्रदर्शन के दौरान रॉबिन्सन के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर वस्तुएं फेंकी. वहीं , मेट्रोपोलिटन पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जिन लोगों ने हिंसा में भाग लिया, उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

