इधर ट्रंप की कोशिश नाकाम हुई, उधर यूक्रेन पर मिसाइलें बरसाने लगी पुतिन की सेना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता होने वाली थी जो अब स्थगित कर दी गई है. अमेरिका का कहना है कि रूस सीजफायर के लिए राजी नहीं है इसलिए बातचीत संभव नहीं है. इधर, रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं.

पुतिन और ट्रंप के बीच की बैठक फिलहाल के लिए रोक दी गई है (Photo: Reuters)
पुतिन और ट्रंप के बीच की बैठक फिलहाल के लिए रोक दी गई है (Photo: Reuters)

रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म कराने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप आनेवाले कुछ हफ्तों के अंदर मुलाकात करने वाले थे लेकिन यह मुलाकात फिलहाल स्थगित कर दी गई है. अमेरिका का कहना है कि रूस सीजफायर के लिए राजी नहीं है इसलिए दोनों नेताओं की बैठक नहीं हो सकती. वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो पुतिन के साथ ऐसी कोई बैठक नहीं करना चाहते जो बेकार साबित हो.

इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है. यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में यूक्रेन में छह लोगों की मौत हो गई है जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं. अधिकारियों ने बताया कि रूसी हमले में पूरे देश में बिजली गुल होने की घटनाएं हुई हैं.

कीव के सैन्य प्रशासन प्रमुख, तिमुर त्काचेन्को ने टेलीग्राम ऐप पर कहा कि रूसी हथियारों के मलबे से यूक्रेन की राजधानी (कीव) में आग लग गई और शहर के आधे जिलों में आग फैली.

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुख्य सचिव एंड्री यरमाक ने टेलीग्राम पोस्ट में कहा, 'यूक्रेन ने अमेरिका के युद्धविराम प्रस्ताव को बहुत पहले ही मान लिया था, जबकि रूस हर संभव कोशिश कर रहा है कि हत्याएं होती रहें. इसका मतलब है कि फिलहाल पुतिन के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, और हम सभी को मिलकर और कोशिश करनी होगी ताकि वो हमारे लोगों की हत्या रोक सके.'

रूसी हमले में जान-माल का भारी नुकसान

यूक्रेन की आपातकालीन सेवा के अनुसार, कीव पर हमले में दो लोगों की मौत हुई, जबकि आसपास के क्षेत्र में चार लोगों की मौत हुई, जिनमें दो बच्चे शामिल थे.".

कीव के मेयर, विटाली क्लिच्को ने कहा कि डनिप्रोव्स्की जिले की एक ऊंची इमारत में आग से दस लोगों को बचाया गया, जिसमें से एक बच्चा भी शामिल था. शहर के विभिन्न अस्पतालों में पांच लोगों को भर्ती किया गया.

अधिकारियों ने कहा कि डेस्नियान्स्की, डार्नित्स्की और पेचर्स्की जिलों में भी आग लगी, जिसमें आखिरी जिले कीव पेचर्स्क में लावरा मठ स्थित है जो यूक्रेनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का प्रतीक है.

यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि रूसी हमले रात में हुए और बुधवार की सुबह तक चले. रूस ने पहले बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए और फिर बाद में ड्रोन हमले किए. इन हमलों को लेकर रूस ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

रूस ने एनर्जी प्लांट्स को भी बनाया निशाना

यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री स्वितलाना ह्रिंचुक ने टेलीग्राम पर कहा, 'पूरी रात दुश्मन ने देश की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया.' हालांकि, उन्होंने और अधिक जानकारी नहीं दी.

मंत्रालय ने यह भी कहा कि रूसी हमलों के कारण यूक्रेन के अधिकांश क्षेत्रों में इमर्जेंसी बिजली कटौती हुई, जिसमें कीव शहर और उसके आसपास का क्षेत्र भी शामिल है.

रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले शुरू करने के बाद से लगातार यूक्रेन की एनर्जी फैसिलिटीज को टार्गेट किया है. उसका कहना है कि एनर्जी फैसिलिटीज को टार्गेट करना युद्ध में वैध है.

---- समाप्त ----
